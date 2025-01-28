الإمارات السوق الأكثر نمواً والأهم لـ «بي إم دبليو» في المنطقة

أكد كريم كريستيان حريريان، المدير الإداري لمجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط، أن الإمارات تعد السوق الأكثر نمواً والأهم لمجموعة «بي إم دبليو» في الشرق الأوسط. وقال في تصريحات خاصة لـ «البيان» على هامش الإعلان عن أداء المجموعة خلال العام الماضي، إن الشرق الأوسط تعد سوقاً رئيسية للمجموعة وتعتبر ثالث أهم الأسواق لدينا، لكن الإمارات تعد السوق الأهم لنا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى العديد من أوجه التعاون مع الحكومة الإماراتية، مثل وزارة البنية التحتية، وكذلك الشركات الكبرى، مثل «إعمار» في مجال توفير شواحن سريعة للسيارات الكهربائية في دبي وأبوظبي. وأعلنت مجموعة «بي