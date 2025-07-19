شراكة بين «بلاتينيوم» و«بيم جلوبال» لدعم الاستثمار في الطاقة المستدامة

وقّعت مجموعة بلاتينيوم الإماراتية، أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع «بيم جلوبال» الأمريكية، لدعم الاستثمار في قطاع تقنيات الطاقة النظيفة والمستدامة، وتوفير حلول وبنية تحتية تعمل بالطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي، حيث تم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور علي ناصر سلطان اليبهوني الظاهري، الرئيس التنفيذي والشريك في «مجموعة بلاتينيوم»، والدكتور هنائي عطاطرة، مدير المجموعة، وديسموند ويلتي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيم جلوبال».

وقال علي اليبهوني الظاهري: تأتي الاتفاقية انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتوجهاتها الاستراتيجية نحو دعم وتوسيع استثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة محلياً وعالمياً.

وأوضح أنه بموجب الشراكة، تباشر شركة «بيم جلوبال» افتتاح فرعها الإقليمي «بيم الشرق الأوسط» بالتعاون مع «مجموعة بلاتينيوم»، في مدينة مصدر بأبوظبي، والتي تعد من أوائل المدن الذكية والصديقة للبيئة في العالم، حيث تعتمد على الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة بهدف إنشاء مجتمع خالٍ من الكربون.

وأضاف: نحن فخورون في «مجموعة بلاتينيوم» بتأسيس شركة «بيم الشرق الأوسط» بالتعاون مع «بيم جلوبال»، ونسعد بانضمام الشركة الجديدة إلى عائلتنا المتنامية من الشركات الرائدة والموثوقة.

وأكد الدكتور هنائي عطاطرة - لـ «البيان» على هامش المؤتمر الصحافي - أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة، وحققت إنجازات بارزة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بهدف دعم استراتيجيات الاستدامة والحياد المناخي.

وأوضح أن الاتفاقية الاستراتيجية بين «مجموعة بلاتينيوم» الإماراتية وشركة «بيم جلوبال» الأمريكية، تهدف إلى مواكبة التغييرات السريعة في قطاع الطاقة، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السنوات السبع المقبلة، وضخ استثمارات وطنية لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وأشار إلى أنه بموجب الاتفاقية سوف يتم تأسيس فرع إقليمي «بيم الشرق الأوسط» في مدينة مصدر وسوف يقوم بدور كبير في الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط.

وقال وديسموند ويلتي: إن إنشاء شركة «بيم الشرق الأوسط» يضمن نقل أحدث التقنيات المستدامة، التي تم تطويرها في كاليفورنيا، وتطبيقها في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل الشراكة مع «مجموعة بلاتينيوم» و«بيم جلوبال».