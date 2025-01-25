«إنفستكورب» تدرس طرحاً عاماً خلال 3 - 5 سنوات

أفاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة إنفستكورب، أمس، بأن الشركة قد تدرس الطرح العام في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، إذ تستهدف أكبر شركة استثمار بديل في الشرق الأوسط مضاعفة أصولها المدارة إلى 100 مليار دولار.

وقال ريشي كابور، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في إنفستكورب، خلال منتدى رويترز للأسواق العالمية، إن الشركة قد تدرس الطرح في لندن أو نيويورك.

وأضاف على هامش منتدى دافوس بسويسرا، أن هناك «مسارات متعددة» متاحة لإنفستكورب التي طرحت شركتها التابعة التي تركز على الاستثمار كشركة منفصلة في بورصة أبوظبي 2023. وقال: «3 إلى 5 أعوام مناسبة لنا... أرى أن ذلك يضعنا في موقف جيد... للبحث عن فرصة لتوفير السيولة أو تحقيق القيمة لمساهمينا».