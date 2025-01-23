67.403 زيارة تفتيشية نفذتها اقتصادية رأس الخيمة في عام 2024

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تنفيذ 67.403 زيارة تفتيشية في العام 2024، نتج عنها رصد عدد من المخالفات على المنشآت التجارية غير الملتزمة بالقوانين والأنظمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما بلغت نسبة المنشآت الملتزمة 88% من إجمالي المنشآت التي تمارس نشاطها في الإمارة.

وأوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، أن عدد الحملات الرقابية المنفذة بلغ 108 حملات خلال عام 2024، شملت حملات المنتجات غير المطابقة للمواصفات، مشروبات الطاقة والسجائر والشيشة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الصحة، وحملة رقابية على مواقع بيع السيارات المستعملة في الإمارة دون ترخيص، وحملة للتأكد من تصاريح العروض والتنزيلات، ومتابعة ظاهرة الباعة المتجولين في الطرقات ومركبات بيع الخضار غير المرخصة.

وأشار إلى أن الدائرة نظمت عدداً من الحملات المشتركة مع الشركاء منهم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وبلدية رأس الخيمة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للضرائب، وأصحاب العلامات التجارية، واستهدفت تلك الحملات جميع المنشآت العاملة برأس الخيمة.

وأكد عليون، أن الفريق الرقابي يمارس دوره التوعوي طوال العام من خلال توجيه المنشآت التجارية بشأن القوانين والنظم المعمول بها في الإمارة وكل ما يخص الرخص التجارية، وشملت الحملات التوعية 1764 رخصة تجارية خلال العام، مشيراً إلى أن الحملات المستمرة تسهم في خلق بيئة تنافسية لأنشطة التجارة والأعمال وتنمية منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بقطاع التجزئة، بما يسهم في استقطاب أكبر العلامات التجارية وخدمة المستهلك والاقتصاد.