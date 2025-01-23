«دي.بي ورلد» تتوقع انخفاض أسعار الشحن %25

قال يوفراج نارايان نائب الرئيس التنفيذي لشركة «دي.بي ورلد»: إن السفن غير المرتبطة بإسرائيل قد تبدأ العودة إلى البحر الأحمر في غضون أسبوعين فقط، وأضاف أن ذلك قد يدفع أسعار الشحن «للانخفاض بشدة».



وتابع يوفراج نارايان في تصريحات لرويترز على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن أسعار الشحن البحري قد تتراجع «بما لا يقل عن 20 أو 25 في المئة» على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ولكن نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة، أضاف إنه من الصعب التنبؤ بمدى زمني محدد.

وأشار إلى أن أسعار الشحن من المتوقع أن تنخفض بمجرد العودة مجدداً إلى طريق البحر الأحمر وقناة السويس الطريق الأقصر للنقل البحري.



ورداً على سؤال عن التوسع المحتمل قال نارايان: إن الشركة تنظر إلى السواحل الشرقية والغربية لأفريقيا.

وأضاف، «أرى إمكانات هائلة هناك لأنه لا يوجد شيء متاح... وتكلفة نقل البضائع في أفريقيا مرتفعة للغاية، ما يجعل الأمر منطقياً».

وفي ما يتعلق بأوروبا أوضح أن الشركة تجهز لاستثمار في ميناء لندن جيتواي برغم الظروف الاقتصادية «الصعبة» في بريطانيا بسبب تراجع النمو.

وأضاف «سنجري تطويراً شاملاً (لميناء) لندن جيتواي، هذه استراتيجيتنا دائماً».

