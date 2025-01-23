مستوى تاريخي لأصول بنوك دبي بنهاية أكتوبر 2024

قفزت أصول بنوك دبي بحوالي 200 مليار درهم إضافية خلال 10 أشهر ليلامس رصيدها التراكمي حاجز 2 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها وذلك بنهاية شهر أكتوبر من العام الماضي 2024.

وأوضحت مؤشرات مصرف الإمارات المركزي أمس، نمو الأصول بنسبة 10% منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية أكتوبر، فيما بلغ نموها على أساس شهري حوالي 1.7% مقارنة بشهر سبتمبر من العام نفسه.

ووفق بيانات المصرف استقرت استثمارات بنوك الإمارة عند 277 مليار درهم، فيما رفعت تلك البنوك حصتها من الودائع لتصل إلى 1.282 تريليون درهم نهاية أكتوبر الماضي، ووصل الائتمان الممنوح منها إلى رصيد تراكمي 969 مليار درهم.

بنوك أخرى

أما على صعيد بنوك أبوظبي، فقد بلغ إجمالي أصولها بنهاية أكتوبر الماضي 2.127 تريليون درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 376.3 مليار درهم، ووصلت الودائع 1.288 تريليون درهم.

وبلغ رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 353 مليار درهم، واستقر رصيد الودائع عند 231.6 مليار درهم، وارتفع رصيد الائتمان إلى 188.6 مليار درهم، في الوقت الذي بلغت الاستثمارات 63 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي.

تحويلات مالية

على صعيد آخر، أظهرت الإحصائيات أيضاً ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «UAEFTS»، لتتجاوز 16.13 تريليون درهم خلال أول 10 أشهر من العام الماضي.

واستمرت التحويلات ما بين البنوك بتحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 62% وبإجمالي تجاوز 10.1 تريليونات درهم، فيما اختصت تحويلات الأفراد بحصة 38% وبإجمالي ناهز بدوره 6 تريليونات درهم.

وخلال أكتوبر وحده تجاوزت قيمة تحويلات البنوك 1.12 تريليون درهم، فيما بلغت تحويلات المتعاملين نحو 674.5 مليار درهم. وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2024 نحو 171.57 مليار درهم، فيما بلغت الإيداعات النقدية لدى المركزي نحو 159.3 مليار درهم.

الذهب

من جانبه ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب بنسبة 36.5% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، ليقفز رصيده التراكمي من ما قيمته 18.1 مليار درهم نهاية 2023 إلى 24.7 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر 2024 مرتفعاً بحوالي 6.6 مليارات درهم خلال تلك الفترة.

وصعد رصيد المركزي من الذهب بنسبة 5.5% خلال شهر أكتوبر أي بنحو 1.28 مليار درهم، وذلك مقارنة بمستواه نهاية سبتمبر السابق حين كان رصيده عند 23.185 مليار درهم.

ونمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.078 تريليون درهم نهاية أكتوبر 2024، منها 781.528 مليار درهم بالعملة المحلية، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي.

وبلغت قيمة الودائع الادخارية 308.239 مليار درهم نهاية أكتوبر منها نحو 259.1 مليار درهم بالعملة المحلية، ووصلت قيمة الودائع لأجل إلى 926.921 مليار درهم منها نحو 541.3 بالعملة المحلية.

الاحتياطي

وأظهرت النشرة الإحصائية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، على أساس شهري إلى 1.406 تريليون درهم نهاية أكتوبر 2024 مقارنة بـ1.317 تريليون درهم نهاية سبتمبر السابق.

الشيكات

إلى ذلك فقد أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة اليوم أيضاً، أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها، تخطت تريليون درهم خلال أول 10 أشهر من 2024 لتسجل 1.1 تريليون على أكثر من 18.749 مليون شيك خلال 10 أشهر.