أرباح «تي إس إم سي» تقفز 61% إلى 13.5 مليار دولار

أعلنت شركة «تي إس إم سي» التايوانية لأشباه الموصلات، أكبر صانع للرقائق في العالم، نتائج مالية فاقت التوقعات للربع الثاني من العام، لتعزز الثقة في استمرار زخم الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، وتؤكد الدور المحوري للشركة في هذا القطاع.

وبحسب ما أعلنته الشركة التايوانية فقد ارتفعت الأرباح 61% إلى 398 مليار دولار تايواني (13.5 مليار دولار أمريكي)، أي بأكثر من توقعات المحللين التي أشارت إلى 377.8 مليار دولار تايواني.

أما الإيرادات، فقد زادت بنسبة 38.6% إلى 933.8 مليار دولار تايواني (31.7 مليار دولار أمريكي)، بما يتجاوز توقعات المحللين بأن تسجل 931.2 مليار دولار تايواني.

وتوقعت أكبر شركة لتصنيع الرقائق لصالح الغير في العالم، الخميس، نمو المبيعات محسوبة بالدولار الأمريكي بنسبة تقارب 30% هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة في منتصف نطاق 20%.

وتتوقع «تي إس إم سي» مبيعات للربع الثالث تتراوح بين 31.8 مليار دولار أمريكي و33 مليار دولار أمريكي، ما يفوق أيضاً التوقعات السابقة.

واستفادت TSMC بشكل كبير من الاتجاه نحو الذكاء الاصطناعي، إذ تصنع معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمنتجين مثل أبل وإنفيديا.

وفي صناعة أشباه الموصلات، تشير أحجام النانومتر الأصغر حجماً إلى تصميمات ترانزستور أكثر إحكاماً، وهي تؤدي إلى قوة معالجة وكفاءة أكبر. وفي هذا الصدد أشارت TSMC إلى أن الرقائق المتطورة بأحجام 7 نانومتر أو أصغر حجماً شكلت 74% من إجمالي إيرادات الرقائق في الربع الثاني.

وعلى الرغم من ذلك تواجه الشركة الآسيوية رياحاً معاكسة من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بتعريفات متبادلة أكثر حدة على تايوان.

وتواجه تايوان تعريفات بنحو 32% تم الإعلان عنها في أبريل، وهي الآن في خضم محادثات تجارية مع أمريكا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر ترامب من تعريفات جمركية إضافية محتملة على أشباه الموصلات.

وأكد المدير المالي للشركة، وندل هوانغ، أنه من غير المرجح أن يتراجع الإنفاق الرأسمالي لشركة بحجم «تي إس إم سي» بشكل حاد في السنوات المقبلة، مع الحفاظ على توقعات بالإنفاق الرأسمالي للعام الجاري في حدود 42 مليار دولار.

وأظهرت نتائج الشركة أن رقائق الحوسبة عالية الأداء (HPC)، بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي، تسهم بنسبة 60% من إجمالي المبيعات، وأن حصة الولايات المتحدة في إيرادات الشركة بلغت 75%. وسجل قطاع الحوسبة عالية الأداء نمواً ربعياً بنسبة 14%. وأشار الرئيس التنفيذي، سي. سي. وي، إلى أن الطلب على الذكاء الاصطناعي «يزداد قوة يوماً بعد يوم»، وأن الطلب على شرائح N5، التي تشمل رقائق Nvidia AI الرائدة (N4)، لا يزال «قوياً للغاية». كما أكد وي أن القدرة الإنتاجية لشرائح 3 نانومتر و5 نانومتر ستظل محدودة بسبب استخدام بعض منتجات الذكاء الاصطناعي لتقنية 4 نانومتر.