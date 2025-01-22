المركزي: أصول بنوك دبي تلامس حاجز التريليوني درهم للمرة الأولى

قاربت أصول بنوك دبي حاجز التريليوني درهم للمرة الأولى في تاريخها وذلك بنهاية شهر أكتوبر من العام الماضي 2024 وفق مؤشرات صادرة عن المصرف المركزي اليوم ابانت أيضا بلوغ استثمارات بنوك الإمارة 277 مليار درهم .

فيما رفعت تلك البنوك حصتها من الودائع لتصل إلى 1.282تريليون درهم نهاية أكتوبر الماضي ووصل الإئتمان المنوح منها إلى رصيد تراكمي 969مليار درهم .

على صعيد آخر وصلت بنوك أبوظبي من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة حيث بلغت 2.127تريليون درهم فيما ارتفعت الإستثمارات إلى 376.3مليار درهم بينما وصلت الودائع 1.288تريليون درهم.

ووصل رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 353 مليار درهم واستقر رصيد الودائع عند 231.6مليار درهم وارتفع رصيد الإئتمان إلى 188.6 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الإستثمارات 63 مليار درهم في نهاية اكتوبر الماضي.