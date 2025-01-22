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أعمال

المركزي: 16.1 تريليون درهم قيمة التحويلات المالية في الإمارات

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سامح الليثي

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 16.1 تريليون درهم خلال الشهور العشرة الأولى من 2024 .

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن التحويلات مابين البنوك استمرت بتحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة62% وبإجمالي تجاوز 10.1تريليون درهم .

في المقابل إختصت تحويلات الأفراد بحصة38% وبإجمالي ناهز بدوره 6تريليونات درهم .

على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 18.7 مليون شيك خلال الأشهر السبعة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.1 تريليون درهم.