الإمارات تخطط لاستثمار مليار دولار في الأمونيا الزرقاء

تخطط شركة «فيرتيجلوب» لاستثمار أكثر من مليار دولار لإنتاج الأمونيا، إذا حصلت على التزامات بالشراء من آسيا. ولدى كل من اليابان وكوريا الجنوبية خطط لدعم بعض واردات هذه السلعة، التي يتم الترويج لها كسماد صديق للمناخ ووقود لمحطات الطاقة والنقل.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي للشركة: إن تأمين عقود في إطار هذه البرامج هذا العام سيسمح لفيرتيجلوب باتخاذ قرار استثمار نهائي في مشروع الأمونيا الزرقاء في الإمارات، بحسب بلومبرج.

يتم حالياً تصنيع جميع الأمونيا تقريباً من الهيدروكربونات، ولكن يتم إنتاج النسخة الزرقاء في مصانع مزودة بمعدات لالتقاط الكربون، ما يقلل من بصمتها البيئية. وترتفع تكلفة الإنتاج بشكل حاد وفقاً لنظافة الطريقة المستخدمة، لذلك يرغب الموردون المحتملون في التأكد من وجود مشترين قبل إجراء الاستثمارات.

وأضاف الحوشي لـ«بلومبيرغ»: إن اقتراح فيرتيجلوب سيشهد ترقية تحديث مشروع «تعزيز» في منطقة الرويس. ومن المقرر أن يبدأ هذا المرفق، الذي يتم بناؤه بالتعاون مع ميتسوبيشي وشركة جي إس إنرجي، إنتاج الأمونيا عام 2027 باستخدام الهيدروجين من عمليات بروج، وسيطلق 50 ٪ أقل من ثاني أكسيد الكربون من مصنع الأمونيا النموذجي، وفقاً لما قاله الحوشي.

وقال الحوشي: إنه لإنتاج أنظف أشكال الأمونيا الزرقاء، ستحتاج فيرتيجلوب إلى تركيب «Autothermal Reformer» لتحويل الغاز الطبيعي إلى هيدروجين وتيار نقي من ثاني أكسيد الكربون، يمكن التقاطه وتخزينه. قد توفر الترقية أيضاً الهيدروجين لمشروع توسعة لتصنيع المزيد من الأمونيا الزرقاء.

وقال الحوشي أيضاً: إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي تملك معظم أسهم «فيرتيجلوب»، اختبرت عملية تسييل ثاني أكسيد الكربون ودفنه في حقول الهيدروكربون القديمة جنوب غرب تازيز. وحتى إذا لم يلتزم المشترون الدوليون بأخذ الإنتاج الكامل لفيرتيجلوب من الأمونيا الزرقاء، فقد تواصل الشركة مع ذلك بيع جزء من الإنتاج للشركات البحرية كوقود للسفن.