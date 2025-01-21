114 مليار درهم قروض مصرفية جديدة للقطاع الخاص بالإمارات

منحت البنوك العاملة بالإمارات اكثر من 114مليار درهم كقروض جديدة للقطاع الخاص خلال عام مابين اكتوبر 2023وحتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2024.

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي بأن الرصيد التراكمي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص ناهز 1.347تريليون درهم في شهر اكتوبر الماضي مقارنة بحوالي 1.233تريليون درهم نهاية أكتوبر 2023 .

وأظهرت البيانات بأن شركات الأنشطة التجارية والصناعية شكلوا الحصة الأكبر ليصل الرصيد التراكمي لإقتراضها 867مليار درهم في اكتوبر الماضي.

فيما وصل إقتراض الأفراد إلى إجمالي 480مليار درهم .