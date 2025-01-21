«فلاي دبي» تتوسع بنجاح في أسواق آسيا الوسطى

تمكنت فلاي دبي من أن تصبح لاعباً رئيساً في أسواق آسيا الوسطى بفضل استراتيجياتها التوسعية المدروسة، وقدرتها على التكيف مع احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن التركيز على الربط بين الأسواق المختلفة من خلال شراكاتها مع شركات طيران عالمية الأمر الذي ساعدها على الاستحواذ على حصة متنامية من سوق السفر في هذه المنطقة.

وتشير أرقام حصلت عليها «البيان» إلى أن فلاي دبي جدولت أكثر من 197.4 ألف مقعد على 1160 رحلة إلى 7 دول في آسيا الوسطى في الربع الأول من العام الجاري، هي أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان، وطاجكستان، وقيرغيزستان، وأذربيجان، وأرمينيا.

وأظهرت البيانات التفصيلية أن جدول رحلات فلاي دبي في الربع الأول من العام الجاري يشمل نحو 354 رحلة إلى 3 وجهات في كازاخستان هي الماتي وأستانا وشيمكنت، في حين وضعت ضمن جدولها أكثر من 270 رحلة إلى باكو في أذربيجان، بينا ستشغل الناقلة نحو 134 رحلة إلى يرفين في أرمينيا و90 رحلة إلى بيشكيك في قيرغيزستان، إضافة إلى نحو 40 رحلة إلى دوشنبه في طاجكستان، ونحو 40 رحلة إلى عشق أباد في تركمنستان و220 رحلة إلى كل من سمرقند وطشقند في أوزبكستان.

وبحسب البيانات ستشغل إلى وجهاتها في آسيا الوسطى نحو 426 رحلة في يناير تضم 72.5 ألف مقعد و348 رحلة في فبراير تضم 59.2 ألف مقعد و386 رحلة في مارس تضم 65.7 ألف مقعد.

ونجحت فلاي دبي في تقديم خدمات طيران بأسعار تنافسية دون المساس بجودة الخدمة. وهو ما يعد عامل جذب مهماً للمسافرين في أسواق آسيا الوسطى، حيث يبحث الكثير من الركاب عن خيارات اقتصادية لا تؤثر في مستوى الراحة.

وتوفر فلاي دبي خدمات مرنة تشمل خيارات الدفع المريح، إضافة إلى إضافة بعض الميزات المدفوعة مثل اختيار المقاعد والترقية إلى درجات أعلى، وهو ما يتيح للمسافرين تخصيص رحلاتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم الشخصية.

ورغم وجود العديد من شركات طيران في المنطقة التي تعمل من وإلى أسواق آسيا الوسطى، إلا أن فلاي دبي تمكنت من الاستحواذ على حصة متنامية من هذه الأسواق في فترة زمنية قصيرة بفضل قدرتها على تقديم خدمات أكثر مرونة وتكلفة أقل، إضافة إلى تنفيذها استراتيجيات تسويقية مبتكرة تتناسب مع طبيعة أسواق آسيا الوسطى، حيث استهدفت شريحة واسعة من المسافرين المحليين والدوليين. كما ركزت على تحسين مستوى خدمات العملاء في الطائرات وفي المطارات، ما أكسبها سمعة طيبة في المنطقة.

عبر موقعها الاستراتيجي في دبي، استطاعت فلاي دبي تقديم شبكة رحلات موسعة تربط بين العديد من مدن آسيا الوسطى ودبي، ما جعلها حلقة وصل بين الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. هذا الربط ساعدها على جذب المسافرين من وإلى هذه الأسواق.

واستفادت فلاي دبي من علاقات شراكة استراتيجية مع العديد من شركات الطيران العالمية، ما سمح لها بتوسيع نطاق خدماتها وتقديم مزيد من الخيارات للمسافرين، حيث الشراكة مع طيران الإمارات من أبرز هذه التحالفات، التي سمحت للمسافرين بالتنقل بين مجموعة واسعة من الوجهات حول العالم.

وتواصل «فلاي دبي» التركيز على فتح الوجهات غير المخدومة برحلات مباشرة من وإلى السوق الإماراتية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى تدفقات حركة السياحة والتجارة إلى دبي والإمارات بشكل عام، وتشكل كل وجهة تصل إليها فلاي دبي قيمة إضافية لمطارات دبي ولدبي ولدولة الإمارات وللوجهة التي تصل إليها.