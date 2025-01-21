«مبادلة»: الائتمان الخاص يتصدّر فئات الأصول لدينا منذ 3 سنوات

شهدت شركة «مبادلة للاستثمار»، أداءً متميزاً في فئة الأصول الخاصة بنشاط الائتمان الخاص على مدى ثلاث سنوات متتالية، وفقاً لوليد المقرب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

قال وليد المقرب، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في فعاليات منتدى دافوس: «تمكنا من إدارة ذلك بشكل جيد من دون تحمل الكثير من الأخطار. وعلى الأقل في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، حققنا عوائد جيدة مرتبطة بذلك القطاع»، من دون الكشف عن تفاصيل محددة.

أشار المقرب إلى أن «مبادلة» لديها ست شراكات للائتمان الخاص في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. كما أوضح أن الكيان الذي يدير أصولاً بقيمة 330 مليار دولار حقق تقدماً في هذا المجال وأقام شراكات مع شركات كبرى مثل «أبولو غلوبال مانجمنت» و«بلو أوول كابيتال».

تُعد «مبادلة» واحداً من صناديق الثروة الثلاثة الرئيسة في أبوظبي، والتي تدير مجتمعة أصولاً بقيمة 1.7 تريليون دولار. واستثمرت الشركة 29.2 مليار دولار في سنة 2024، وفقاً لبيانات شركة الاستشارات البحثية «غلوبال إس دبليو أف»، ما يجعلها المستثمر السيادي الأكثر نشاطاً في العالم في العام الماضي.

ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لفترة رئاسية ثانية، أعربت «مبادلة» عن تفاؤلها تجاه آفاق السوق التي تحتضن 41% من أصولها المدارة.