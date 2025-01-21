أصول القطاع المصرفي تناهز 4.5 تريليونات بنهاية أكتوبر 2024

(وام)

ناهزت أصول المصارف بالإمارات 4.5 تريليونات درهم بنهاية أكتوبر 2024، بنمو شهري 1.3 % عن رصيدها التراكمي في سبتمبر من العام نفسه.

وأوضحت بيانات صادرة عن المركزي ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية 1.5 %، ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 2.761 تريليون في سبتمبر إلى ما يتجاوز 2.8 تريليون درهم في أكتوبر، وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 4.7 %، وودائع المقيمين بنسبة 1.2 %.

الائتمان

ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2024، والصادر عن المصرف المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان 0.6% إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر، من 2.161 تريليون درهم في نهاية سبتمبر.

ويعزى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 0.6 %، والائتمان الأجنبي بنسبة 0.7 %.

ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.2 %، والزيادة في الائتمان للقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3 %، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.1 %، متخطياً الانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8 %.

وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3 %، والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.6 %، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1 %، متجاوزة الانخفاض في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 13 %.

وأعلن المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي عرض النقد ن1 بنسبة 1.5 % إلى 909.9 مليارات درهم في نهاية أكتوبر من 986.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر.

ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 14.9 مليار درهم في الودائع النقدية، متخطياً الانخفاض بمقدار 1.3 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك.

وارتفع إجمالي عرض النقد ن2 بنسبة 0.9 % إلى أكثر من 2.27 تريليون درهم في نهاية أكتوبر مقارنة بـ2.249 تريليون في نهاية سبتمبر 2024.

الودائع شبه النقدية

وترجع الزيادة في عرض النقد ن2 إلى الارتفاع في عرض النقد ن1، ونمو بمقدار 7.5 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد ن3 بنسبة 1.3 % إلى فوق 2.75 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2024 من نحو 2.72 مليار درهم في نهاية سبتمبر.

ويُعزى التوسع في عرض النقد ن3 إلى النمو في عرض النقد ن2، والزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم في الودائع الحكومية.

وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.1 % إلى 743.0 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2024 من 743.5 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر سبتمبر السابق.

وكان الانخفاض في القاعدة النقدية مدفوعاً بالانخفاض بنسبة 11.4 % في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، متجاوزاً الارتفاعات في كل من العملات المصدرة بنسبة 0.8%، وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 0.05 %، وفي الأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.2 %.

أصول المركزي

إلى ذلك، وبحسب البيانات، فقد بلغت أصول المصرف المركزي الأجنبية نهاية أكتوبر من العام الماضي 815.29 مليار درهم.

وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 567.82 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و181.23 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و66.24 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

ميزانية المركزي

وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 851.21 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 854.49 مليار درهم نهاية سبتمبر السابق.

وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال، كما في نهاية أكتوبر، بواقع 398.18 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و255.95 مليار درهم للأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية، و148.05 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و15.57 للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 33.46 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمصرف المركزي - فئة الأصول فقد توزعت بواقع 458.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و137 ملياراً في الودائع، و207.94 مليارات درهم في الاستثمارات، و1.52 مليار درهم في القروض والسلف، و46.35 مليار درهم للأصول الأخرى.