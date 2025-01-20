أصول مصارف الإمارات تناهز 4.5 تريليونات درهم نهاية أكتوبر الماضي

ناهزت أصول المصارف بالإمارات 4.5تريليونات درهم بنهاية شهر أاكتوبر 2024 بنمو شهري 1.3% عن رصيدها التراكمي في شهر سبتمبر من نفس العام .

وأوضحت بيانات صادرة عن المركزي اليوم بارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة1.5% ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 2.761 تريليون في سبتمبر إلى مايتجاوز 2.8 تريليون درهم في أكتوبر وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 4.7% وودائع المقيمين بنسبة 1.2%.

وتابع تقرير التطورات المصرفية بأن نمو ودائع المقيمين استند إلى زيادة ودائع المؤسسات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.6% وودائع الحكومة بنسبة 2.3% وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1%.

في المقابل ارتفع إجمالي الإئتمان بنسبة 0.6%% إلى 2.174 تريليون درهم مستنداً إلى زيادة كلا من الائتمان غير المحلي بنسبة 0.7%% إلى جانب نمو الائتمان المحلي بنسبة 0.6 % والذي ارتفع بدوره مدفوعاً بالزيادات في ائتمان القطاع الحكومي والعام إلى جانب القطاع الخاص .

فيما أظهر التقرير تقلص طفيف في القاعدة النقدية بنسبة 0.1%% إلى 743.5 ملياراً في أكتوبر مدفوعة بتقلص الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى .