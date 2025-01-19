1900 رحلة لـ «فلاي دبي» إلى أفريقيا بالربع الرابع 2024

نجحت «فلاي دبي» في تعزيز حصتها السوقية في أفريقيا خلال الربع الرابع 2024 عبر استراتيجية مدروسة قائمة على تشغيل رحلات مباشرة من مقرها في دبي إلى وجهات لم تكن مخدومة من قبل برحلات مباشرة تربطها بالإمارات.



وكشفت بيانات حصلت عليها «البيان» أن «فلاي دبي» شغلت خلال الربع الرابع 2024 نحو 1900 رحلة ضمت 159.5 ألف مقعد إلى 10 دول أفريقية.

وتواصل «فلاي دبي» التركيز على فتح الوجهات غير المخدومة برحلات مباشرة من وإلى السوق الإماراتية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى تدفقات حركة السياحة والتجارة إلى دبي والإمارات بشكل عام، وأظهرت البيانات أن تنزانيا وأوغندا ومصر استحوذت على النسبة الأكبر من عدد رحلات الناقلة إلى القارة الأفريقية، وتعمل «فلاي دبي» على توفير سعة مقعدية أكبر حيثما أمكن عبر الشبكة لتلبية الطلب، وتعتبر السوق الأفريقية محوراً استراتيجياً ومهماً لشبكة «فلاي دبي» المستقبلية، حيث نجحت الناقلة في تنمية عملياتها في القارة، خلال السنوات الماضية، وهي ملتزمة بمواصلة النمو، وتوفير المزيد من التواصل للمسافرين في المستقبل.

وتشكل كل وجهة تصل إليها فلاي دبي قيمة إضافية لمطارات دبي ولدبي ولدولة الإمارات وللوجهة التي تصل إليها.

