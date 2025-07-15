دبي تطرح غداً عقارين فاخرين ضمن مبادرة ترميز العقارات

تستعد دائرة الأراضي والأملاك بدبي غداً لإطلاق عقاريين فاخرين عبر منصة "بريبكو منت" أول منصة عقارية مُرمّزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

العقاران الجديدان سيُطرحان للاستثمار غداً الأربعاء الساعة 11صباحاً بتوقيت الإمارات، وبذلك يصل عدد العقارات المرمزة التي طرحتها الدائرة منذ إطلاق المبادرة في 25 مايو الماضي إلى 5 عقارات، 3 منهم قدم تم تمويلهم بالكامل وبأوقات قياسية وصلت إلى أقل من دقيقتين.

العقار الأول عبارة عن شقة عصرية تقع في منطقة دبي مارينا ضمن برج "ليف ريزيدينس"، أما العقار الثاني فهو شقة سكنية فاخرة أيضاً وتقع في منطقة "مدينة محمد بن راشد" ضمن برج "شوبا غريك فيستاس غراند".

يُدار مشروع ترميز العقارات في دبي ضمن إطار تنظيمي وضعته دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع سلطة VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل عبر ساندبوكس دبي Real Estate Sandbox، وتُدير شركة Ctrl Alt البنية التحتية القائمة على البلوك تشين، حيث تصدر رموز الملكية الآمنة على شبكة XRP Ledger، بينما يتولى بنك زاند (Zand Bank) دور الشريك المصرفي الرسمي، لضمان تكامل مالي قوي وآمن.