«مصدر» تختار مقاولي مشروع بطاريات تخزين الطاقة الشمسية

شهد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، إعلان شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اختيار شركات المقاولات والتوريدات المفضلة للإسهام في دعم تطوير أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية ونظم بطاريات تخزين الطاقة لتوفير إمدادات الطاقة النظيفة على مدار الساعة.

وأعلنت «مصدر»- على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة- اختيار شركتي «جيه إيه سولار» و«جينكو سولار»، اللتين تعدان من أكبر موردي وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، وشركة «كاتل»، أكبر مصنّع للبطاريات في العالم ومورد نظم بطاريات تخزين الطاقة، كموردين مفضلين للمشروع.

كما تم اختيار شركتي «لارسن آند توبرو» و«باور تشاينا إتش دي إي سي» كمقاولين مفضلين لأعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء للمشروع الذي سيتم تطويره في أبوظبي.

خطاب الترسية

وقّع عبد العزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «مصدر»، خطابيْ الترسية لمقاولي أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء، كما وقّع يو فينج، رئيس شركة «إتش دي إي سي إنترناشونال» نيابة عن شركة «باور تشاينا إتش دي إي سي» بحضور جاو في، نائب رئيس شركة «باور تشاينا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما وقّع أيه. رافيندران، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الطاقة المتجددة في «لارسن وتوبرو»، على خطاب الترسية لشركة «لارسن وتوبرو» بحضور ت. مادهافاداس، المدير ونائب الرئيس التنفيذي الأول للمرافق. خلال مراسم أقيمت بجناح «مصدر» في أسبوع أبوظبي للاستدامة.

طاقة مستدامة

وقال عبد العزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «مصدر» لـ«البيان»: «تخزين الطاقة الشمسية في بطاريات كان حلماً واليوم أصبح حقيقة ونستطيع تخزين الطاقة من الشمس ليكون لدينا طاقة نظيفة مستدامة».

وأوضح أن المشروع يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط مزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية بقدرة 19 جيجاواط/ساعة، والأهم من ذلك أنه يوفر حوالي 1 جيجاواط مستمرة يومياً من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة.

وقال: «المشروع خطوة مهمة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة، حيث يوفر الطاقة المتجددة على مدار الساعة بما يكرس ريادة الإمارات عالمياً في نشر حلول الطاقة المتجددة».

وأضاف أن المشروع يشكل أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى العالم، ويتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 6 مليارات دولار، وسوف نبدأ عمليات الإنشاء قريباً على أن يبدأ التشغيل التجاري 2027.

وتابع: «يمثل المشروع الاستثنائي الذي نعمل على تطويره بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات خطوة مهمة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة النظيفة، والتغلب على عدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة وتوفير طاقة نظيفة على مدار الساعة.

وباعتباره أكبر مشروعات مصدر حتى الآن، فقد حرصنا على العمل مع أفضل الشركاء المحتملين الذين سيقدمون خدماتهم بأعلى المعايير. وأعرب عن أمله في العمل مع الموردين من أجل إرساء نموذج عالمي غير مسبوق في توظيف الابتكار في حلول الطاقة النظيفة».

معايير متطورة

تم اختيار شركتيْ «جينكو سولار» و«جي أيه سولار» كموردين مفضلين لوحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمشروع بقدرة 2.6 جيجاواط لكل شركة، حيث تستخدم كلتا الشركتين أحدث تقنيات TopCon مع معايير متطورة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاج لمدة 30 عاماً.

كما تم اختيار شركة «كاتل» كمورد مفضل لنظام بطاريات تخزين الطاقة بتقنية TENER بقدرة إجمالية تبلغ 19 جيجاواط ساعة، حيث تتميز هذه التقنية باعتماد معايير السلامة الشاملة وطول العمر الافتراضي والقدرة العالية على الاندماج، مما يضمن تشغيلاً موثوقاً ومستقراً وكفاءة عالية طوال مدة المشروع.