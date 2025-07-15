دبي ترسخ طموحها العالمي عبر «مركز دبي لتكنولوجيا العقار»

أكد محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، أن الطموح الأساسي يتمثل في تحويل دبي إلى مركز عالمي لتكنولوجيا العقارات (PropTech) من خلال «مركز دبي لتكنولوجيا العقار» الجديد الذي أُطلق مؤخراً، مشيراً إلى أن هذا الهدف يقع ضمن الاستراتيجية الأوسع لتعزيز ريادة الإمارة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والقطاعات المستقبلية.

وقال البلوشي في تصريحات لـ«البيان»: إن «مركز دبي لتكنولوجيا العقار» أول مركز من نوعه للابتكار في مجال تكنولوجيا العقار في المنطقة، ويشكّل منصة حيوية لاستقطاب المواهب والشركات الناشئة من حول العالم، لافتاً إلى أن الهدف هو جذب أكثر من 200 شركة متخصصة في قطاع الـ«بروبتك» بحلول عام 2030، وسيوفر ما يزيد على 3000 فرصة عمل، ويجذب استثمارات تتجاوز 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم) بحلول عام 2030.

وأكد البلوشي أن المركز الجديد سيبدأ ببرنامج أولي في مقره الحالي في «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، مع خطط طموحة لتوسيعه تماشياً مع حجم الطلب. وأوضح البلوشي أن المركز يعمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية، مثل دائرة الأراضي والأملاك وسلطة مركز دبي المالي، من خلال ورش عمل مشتركة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بالتكنولوجيا العقارية، مؤكداً أهمية بناء بيئة داعمة تجمع بين القطاعين العام والخاص لتسريع نمو القطاع.

وقال البلوشي إن «مركز دبي لتكنولوجيا العقار» لا يكتفي بدعم الشركات القائمة فحسب، بل يوفّر أيضاً برامج دعم وتدريب لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار، مضيفاً: «يعتزم فريق العمل لدينا على المشاركة في فعاليات خارجية إقليمية ودولية خلال الفترة المقبلة لزيارة مراكز الابتكار الرئيسية مثل لندن، نيويورك، كاليفورنيا، هونغ كونغ وسنغافورة، بهدف استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمواهب لتشجيعهم على التوسع إلى دبي».

وذكر البلوشي أن المركز الجديد يستهدف استقطاب الشركات الناشئة محلياً ودولياً في جميع سلسلة ومراحل التطوير العقاري، بدءاً من التخطيط إلى البناء وتوفير الطاقة وإدارة المرافق والبيع والتسويق والمنصّات الرقمية، مؤكداً أن المركز يسعى إلى تطوير الشراكات مع المطورين المحليين بهدف الوقوف على متطلباتهم في السوق العقاري وقضايا التكنولوجيا الذين يسعون إلى تطويرها بالتعاون مع الشركات في المركز.

وفي ما يتعلق بحجم سوق تكنولوجيا العقارات في الإمارات، قال البلوشي: بلغ حجم القطاع 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم) في 2023، ونتوقع أن ينمو إلى 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم) بحلول 2029، أي بنمو نسبته 160% خلال هذه الفترة، وسيلعب مركز «مركز دبي لتكنولوجيا العقار» دوراً محورياً في تحقيق هذا النمو.

نمو قوي

وأفاد البلوشي بأن «إنوفيشن هب» يحتضن أكثر من 1,200 شركة بنهاية 2024، متوقعاً أن يسجل المركز خلال العام الجاري نمواً قوياً وإيجابياً يتجاوز الـ 40% بدعم من قطاعي التكنولوجيا المالية والعقار، وأضاف: بحسب نتائجنا السنوية للعام 2024 سجل قطاع التكنولوجيا المالية زيادة بنسبة 38% وهو القطاع الأسرع نمواً في المركز، ويعتبر من القطاعات ذات المساهمة الرئيسية في النمو الاقتصادي للإمارة.

ووفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية في أحدث إصدار له، تقدمت دبي لأول مرة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، بفضل مبادرات مركز دبي المالي العالمي في هذا المجال. وذكر أن أعمال التوسع لا تزال تسير على قدم وساق، متوقعاً أن يستكمل المشروع في العام 2026.

وسلّط البلوشي الضوء على نجاح عدد من الشركات الناشئة التي انطلقت من برامج المسرّعات التي يُديرها مركز «إنوفيشن هب»، مثل شركتي بوابة ترابط Tarabut Gateway و«سمارت كراود» SmartCrowd، والتي تحوّلت من أفكار مبتكرة إلى شركات رائدة بعد انضمامها إلى البرامج المُتخصصة التي يقدمها المركز، حيث استفادت من مجموعة من التسهيلات التي تُمكّن الأعمال، بما في ذلك خدمات التوجيه والإرشاد، وبرامج التدريب، والمساحات المكتبية، إضافة إلى تمكين الوصول إلى رؤوس الأموال وصناديق التمويل والفرص الاستثمارية.