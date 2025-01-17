أبوظبي ودبي تتصدران عالمياً في سرعة الإنترنت المتحرك

تصدرت أبوظبي ودبي مدن العالم واحتلتا المرتبتان الأولى والثانية عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت المتحرك المقدمة من مشغلي الاتصالات متقدمتان على 160 مدينة بنهاية العام 2024.

ووفق بيانات مؤشر «speedtest» المتخصص في قياس سرعة الإنترنت عالمياً أسهم ذلك في حفاظ الإمارات بشكل عام على تصدرها تصدرها قائمة الدولة عالمياً في الإنترنت المتحرك.

فيما أنهت العام بالمرتبة الثالثة عالمياً على صعيد خدمات الإنترنت الأرضي الثابت، متقدمة 4 مراكز في خدمات الإنترنت الثابت عن ترتيبها السابع عالمياً نهاية العام 2023 مع استمرارية مزودي خدمات الاتصالات بالدولة خطواتهم النشطة نحو تطوير البنية التحتية لشبكات الخدمات.

سرعة الشبكات

وكشفت بيانات المؤشر عن استمرارية عدد من دول مجلس التعاون في صدارة ترتيب سرعات الإنترنت المتحرك، حيث سجلت سرعة الشبكات في الإمارات بسرعة ناهزت 454 ميجابت في ديسمبر الماضي، فيما تلتها قطر بالمرتبة الثانية عالمياً بسرعة 383.5 ميجابت، ثم السوق الكويتي الثالث عالمياً مسجلاً 257.2 ميجابت.

وجاءت الدول الثلاث بفارق واضح في الجودة والسرعة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من الأسواق المتطورة في جودة الاتصالات، ومنها بلغاريا بسرعة 187.2 ميجابت، والدانمارك 169.2 ميجابت، وكوريا الجنوبية التي سجلت سرعة 149.8 ميجابت.

في المقابل تجاوزت سرعة الإنترنت الثابت في السوق الإماراتي 304.2 ميجابت، وبفارق جيد عن عدة دول ذات بنية تحتية فعالة، مثل شيلي بسرعة 276.2 ميجابت، والولايات المتحدة بسرعة 267.6 ميجابت، أيضاً أيسلندا التي سجلت سرعات 265.2 ميجابت، إلى جانب الدنماراك المسجلة 240.5 ميجابت في الثانية.