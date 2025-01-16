«شل» تخطط لنقل موظفيها من مدريد إلى دبي

تخطط شركة شل لإغلاق عمليات تداول الغاز في مدريد لأسباب ضريبية، حسب ما ذكرت صحيفة «سينكو دياس» الإسبانية. ونقلاً عن مصادر لم تسمها، ذكرت الصحيفة أن شل تخطط لنقل موظفيها البالغ عددهم 50 شخصاً في مجال تداول الغاز إلى دبي ولندن وسنغافورة. ويتضمن الفريق موظفين يتعاملون مع الأنشطة التجارية.

وكانت عمليات مدريد في الأصل جزءاً من شركة الغاز الطبيعي المسال Pavilion Energy، التي اشترتها شل من صندوق الاستثمار التابع لسنغافورة Temasek العام الماضي.

وفي عام 2020، أنشأت شركة أدنوك، شركتي أدنوك للتجارة (AT) وأدنوك للتجارة العالمية (AGT). تركز الأولى على النفط الخام والغاز الطبيعي المُسال وتنشط في بورصة ICE Futures أبوظبي، وهي بورصة مستقلة لمشتقات عقد مربان المحلي. وتتخصص AGT في المنتجات المكررة. واليوم، توظف هاتان الشركتان أكثر من 400 شخص.

وأنشأت شركات إقليمية، بما في ذلك شركة أرامكو للتجارة السعودية، وشركة النفط العُمانية OQ، وشركة البترول الكويتية KPC، وشركة نفط البحرين Bapco، وشركة توتال إنرجيز الفرنسية مكاتب في الإمارات. كما تتواجد شركات دولية مثل Ennero Group و Gunvor و Montfort و Vitol. وقال مصدر للصحيفة «من وجهة نظر لوجستية، الإمارات في وضع جيد للغاية لاقتناص الفرص».