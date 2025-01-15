30.6 % حصة الإمارات من السعة المقعدية المجدولة في يناير إقليمياً

جدولت شركات الطيران العاملة في المطارات الإماراتية نحو 7.22 ملايين مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال يناير الجاري بنمو 7.8 %، مقارنة بشهر يناير العام الماضي، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن دولة الإمارات تستحوذ على نحو 30.6 % من إجمالي السعة المقعدية المجدولة للناقلات العاملة في منطقة الشرق الأوسط، بينما تصل حصتها إلى نحو 38 % من إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية في المنطقة، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في المنطقة جدولت نحو 23.58 مليون مقعد على رحلاتها خلال يناير الجاري بزيادة 5.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات المؤسسة الدولية، حلت الإمارات في المركز الأول على مستوى المنطقة في إجمالي السعة المقعدية المجدولة خلال يناير، يليها المملكة السعودية بنحو 6.59 ملايين مقعد، ثم قطر بنحو 2.7 مليون مقعد، وجاءت إيران في المركز الرابع بنحو 1.4 مليون مقعد.

مطار دبي

وكشفت البيانات عن أن مطار دبي واصل تحقيق مستويات نمو قياسية بدعم من توسع طيران الإمارات وفلاي دبي واستقطاب شركات طيران جديدة، حيث يتصل مطار دبي الدولي بنحو 270 وجهة في أكثر من 100 دولة حول العالم عبر أكثر من 100 شركة طيران دولية، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية.

وأظهرت البيانات أن مطار دبي احتل الصدارة العالمية في حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً خلال شهر يناير، مسجلاً نحو 5.3 ملايين مقعد، متفوقاً على العديد من المطارات العالمية بما فيها مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي الذي سجل نحو 5.29 ملايين مقعد مجدول بنمو 5.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء مطار الدوحة في المركز الثاني على مستوى المنطقة بنحو 2.78 مليون مقعد، ومطار جدة في المركز الثالث 2.73 مليون مقعد، وبالمركز الرابع مطار الرياض بنحو 2 مليون مقعد، يليه مطار زايد الدولي مسجلاً 1.55 مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادرة خلال الشهر الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الدولية فقد سجلت دولة الإمارات رابع أسرع معدل نمو عالمياً في السعة المقعدية المجدولة للرحلات الدولية ذات الاتجاه الواحد عبر مطاراتها في عام 2024، والتي ارتفعت إلى 87.1 مليون مقعد، مقارنة مع 78.9 مليون مقعد في عام 2023، بنمو بلغ 10.5%.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للطيران المدني، فقد نجح مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية في تجاوز حاجز المليون حركة جوية خلال عام 2024، بنمو 10.3% مقارنة بعام 2023، الأمر الذي يمثل علامة فارقة في مسيرة قطاع الطيران الإماراتي، الذي لطالما كان نموذجاً للتميز والابتكار.

وتؤكد المؤشرات مواصلة حجم السعة المقعدية التي تشغلها شركات الطيران عبر المطارات المحلية الارتفاع خلال الفترة المقبلة.