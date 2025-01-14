الإمارات الأنشط إقليمياً في أعمال الشركات العائلية

توقع محمد عبد الملك، رئيس شركة إدارة الاستثمارات العالمية «PGIM» في الشرق الأوسط، أن يتجاوز إجمالي الأصول، التي تديرها الشركات العائلية في الشرق الأوسط 500 مليار دولار، مع وجود وجهات متصدرة لنشاط الشركات العائلية إقليمياً من ضمنها الإمارات.

وأوضح في لقاء مع «البيان» أن توقعات النمو في الاقتصاد المحلي تعد تنافسية للغاية، مما يعزز من جاذبية السوق الإماراتي، ويضاعف فرص نمو استثمارات الأصول مدفوعة بالاهتمام المتزايد من صناديق الثروة السيادية المحلية والمكاتب العائلية والمستثمرين من القطاع الخاص، حيث تتخطى معدلات النمو في الإمارات المعدلات العالمية.

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الدولة مركز مالي دولي رائد في تبنّي الرقمنة المالية

500 مليار دولار أصول الشركات العائلية بالمنطقة

43 % من المؤسسات الاستثمارية تتجه لرفع حصتها في الأسهم

معدلات النمو في الإمارات تتخطى المعدلات العالمية

طلب واضح من جانب صناديق الثروة والمكاتب العائلية والمستثمرين في الإمارات

وأضاف أن رصد التوجهات الاستثمارية السائدة بالإمارات والمنطقة بشكل عام أظهر تمحورها بالمقام الأول حول العقارات الخاصة، مع قدرتها على تحقيق عائدات نقدية مستقرة طويلة الأجل، فيما شملت التوجهات الاستثمارية الكثير من القطاعات المستقبلية كالطاقة المستدامة والتكنولوجيا المالية والابتكار. فيما يلي نص اللقاء:

كم يبلغ حجم الأصول التي تديرها الشركة حالياً، وما أهم القطاعات المحلية جذباً للاستثمارات؟

تدير «PGIM» أصولاً تبلغ قيمتها 1.3 تريليون دولار في مختلف أسواق العالم، يختص السوق الإماراتي منها بحصة جيدة مع التنوع الواضح في الطلب على استراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك الدخل الثابت والعقارات والأسهم والاستثمارات البديلة مقابل زخم في القطاعات ذات الفرص، منها البدائل الخاصة مثل العقارات والزراعة والأسهم الخاصة والائتمان الخاص الأسهم الأساسية، وحلول الأصول المتعددة وحلول التقاعد والصناديق.

ما أهم مقومات الإمارات من حيث جاذبية الاستثمار في المنطقة؟

تأتي بمقدمة مقومات السوق المحلي الإماراتي التعديلات والإصلاحات التشريعية، التي عززت من انتقال واستقطاب الثروات، إلى جانب تطبيق أنظمة مالية متطورة جعلت الدولة مركزاً مالياً دولياً رائداً في تبنى ريادة الرقمنة المالية.

ماذا عن توقعاتكم لحركة الاستثمار في الأصول بالإمارات خلال العام المقبل؟

أظهر آخر مسح قامت به الشركة، تم جمعه من 250 صانع قرار لمؤسسات استثمارية بالمنطقة، بما في ذلك الإمارات بأن ما يزيد على 43 % من تلك المؤسسات سوف تزيد من تخصيصاتها للأسهم الخاصة على مدى العامين المقبلين، فيما يفضلون أسهم العقارات الخاصة، حيث تتمتع الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والعقارات بالقدرة على تحقيق عائدات نقدية مستقرة طويلة الأجل، كما تتضمن توجهات المستثمرين أيضاً مجالات الطاقة المتجددة، إلى جانب التكنولوجيا المالية والعلوم الحيوية والإعلام.

ما العوامل التي دفعت «PGIM» للعمل من خلال السوق المحلي بالإمارات؟

هناك العديد من العوامل، ومنها النمو الهائل للقطاع الخاص، وبمقدمتها الشركات العائلية، ووفق توقعات الدراسات المختصة فمن المنتظر أن يتجاوز إجمالي الأصول، التي تديرها المكاتب العائلية في الشرق الأوسط بشكل عام 500 مليار دولار بحلول عام 2025، وتأتي الإمارات في مصاف الوجهات الدولية المتصدرة على صعيد نشاط وحجم أعمال الشركات العائلية.

كيف تقيّمون نمو السوق الإماراتي وما العوامل الداعمة لهذا النمو؟

تعد معدلات النمو قوية للغاية، وتواكب توقعات نمو اقتصاد الإمارات، والتي تتخطى المعدلات العالمية، مما يعزز من جاذبية السوق الإماراتي، مستنداً إلى طلب واضح من جانب صناديق الثروة السيادية المحلية والمكاتب العائلية والمستثمرين من القطاع الخاص ولا شك في أن مؤشرات سوق أبوظبي العالمي الأخيرة تعد مشجعة بنمو الأصول المدارة بنسبة 226 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، وهذا يوفر مؤشراً قوياً على اتجاه النمو في سوق الشرق الأوسط، ومنذ حصولنا على ترخيص سوق أبوظبي العالمي نسعى للتعاون مع شركاء إقليميين بشأن الاستثمارات العالمية، عبر الاستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.