أبوظبي تستضيف المنتدى العالمي للإنتاج المحلي أبريل المقبل

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن استضافة الفعاليات الدولية المهمة تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والتصنيع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لتوقيع اتفاقية استضافة الإمارات فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي للإنتاج المحلي، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأوضح معاليه – في كلمته خلال المؤتمر - أن استضافة الدولة للمنتدى العالمي للإنتاج المحلي في العاصمة أبوظبي، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية يعكس التزام الإمارات بمواصلة المساهمة في النهوض بالصحة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، باعتبارها عضواً مؤثراً في المجتمع الدولي. وقال معاليه: «إن استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية المهمة تسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والتصنيع، وخصوصاً في منتجات وخدمات الرعاية الصحية، ووجهة للابتكارات التي ترتقي بجودة الحياة، وبوابة لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصحي».

ووقعت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، والدكتورة يوكيكو ناكاتاني، مساعد المدير العام لشؤون الأدوية والمنتجات الصحية في منظمة الصحة العالمية، اتفاقية الدولة المضيفة، خلال المؤتمر الصحفي.

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 4000 مشارك، ويناقش العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالإنتاج المحلي المستدام، ونقل التكنولوجيا، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة المنظمات الدولية، وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، والمجتمع المدني والخبراء التقنيين والصناعيين، لتبادل الأفكار وصياغة استراتيجيات مبتكرة. وتضم أجندة أعمال المنتدى جلسات حوارية، تهدف إلى تقديم توصيات عملية تدعم الاستراتيجيات التنموية، وتحفيز العمل الجماعي، وتعزيز الشراكات لتحسين الوصول العادل إلى المنتجات الصحية عالية الجودة، ما يسهم في تعزيز الأمن الصحي العالمي والإقليمي والوطني.

ويناقش المنتدى السياسات والأنظمة التنظيمية والأسواق ورأس المال البشري، واستراتيجيات التمويل والاستثمار المبتكرة، تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا والإنتاج على طول سلسلة القيمة، تعزيز الاستعداد والاستجابة للأوبئة، تحول التصنيع المحلي باستخدام الذكاء الاصطناعي والرقمنة والإنتاج الأخضر، وبناء شراكات فعّالة من أجل ازدهار الإنتاج المحلي والاستعداد للأوبئة، الجوانب العملية لإنشاء وتوسيع نطاق النظم البيئية للإنتاج المحلي عبر سياقات إقليمية متنوعة، كما يناقش نخبة من الرؤساء التنفيذيين كيفية قيادة الصناعة الناجحة ذات التأثير على الصحة العامة.

استقطاب المواهب

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء: «تتمتع الإمارات بمكانة ريادية في الابتكار واستقطاب المواهب وتبني أحدث التقنيات العالمية. وتُؤدي مؤسسة الإمارات للدواء دوراً محورياً في تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية، والحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم صناعة المنتجات الدوائية والطبية والأجهزة والتقنيات الصحية، والتزامها بضمان سلامة وفعالية وجودة حلول الرعاية الصحية، والارتقاء بها من خلال الابتكار المستمر والتعاون الاستراتيجي والالتزام بأعلى المعايير العالمية. إن شراكتنا مع منظمة الصحة العالمية لاستضافة هذا المنتدى تؤكد التزامنا بتحقيق العدالة الصحية، وتعزيز الاستدامة الصحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

أضافت الكعبي: «يجمع المنتدى العالمي للإنتاج المحلي أصحاب المصلحة العالميين من مختلف القطاعات في أبوظبي، لمناقشة سبل تطوير أنظمة إنتاج محلية قوية، تلبي الاحتياجات الوطنية، وتدعم سلاسل التوريد العالمية. كما يسهم المنتدى في تعزيز مكانة أبو ظبي مركزاً عالمياً للابتكار، وجذب الاستثمارات في قطاعي الرعاية الصحية والأدوية». وأكدت الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، أهمية المنتدى وتأثيره العالمي، باعتباره حدثاً محورياً لتعزيز العدالة والأمن، وتعزيز مرونة الأنظمة الصحية في أوقات السلم والأوبئة. ومن خلال تعاوننا مع الإمارات سنتمكن من تعزيز قدرات الإنتاج المحلية، من خلال الشراكات لتحسين الوصول في الوقت المناسب والعادل إلى المنتجات الصحية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة. وقالت الدكتورة جيكوي دونج، رئيس وحدة الإنتاج المحلي والمساعدة (LPA): «يوفر المنتدى منصة مثالية لصياغة الاستراتيجيات والتعاون في خلق حلول عملية لتعزيز الإنتاج المحلي المستدام».

التكنولوجيا المتقدمة

يُسلط المنتدى الضوء على كيفية تسخير التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة لتعزيز الإنتاج المحلي في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استكشاف استراتيجيات لتحسين سلاسل التوريد، وضمان الوصول العادل إلى المنتجات الأساسية. ويعتبر منتدى الإنتاج المحلي العالمي 2025 منصة رائدة تمهد الطريق نحو مستقبل مستدام للرعاية الصحية، كما يُعزز المنتدى التعاون الدولي لدفع عجلة الابتكار، وتوسيع الفرص الاستثمارية، ما يسهم في بناء أنظمة رعاية صحية مرنة ومستدامة على المستويات المحلية والعالمية.