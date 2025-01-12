171.2 ألف رحلة عبر طيران الإمارات في 2024

شغّلت «طيران الإمارات» خلال العام الماضي 2024 نحو 171.2 ألف رحلة إلى نحو 148 وجه حول العالم بمعدل يومي يصل إلى نحو 469 رحلة، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن الرحلات التي جدولتها «طيران الإمارات» من يناير حتى نهاية ديسمبر 2024 توزعت بين 14.1 ألف رحلة في ديسمبر، و13.6 ألف رحلة في نوفمبر، و14.3 ألف رحلة في أكتوبر، و13.99 ألف رحلة في سبتمبر، و14.56 ألف رحلة في أغسطس، و14.5 ألف رحلة في يوليو، و13.89 ألفاً في يونيو، و14 ألفاً في مايو، و13.3 ألفاً في أبريل، و13.4 ألفاً في مارس، و12.03 ألفاً في فبراير، و13.2 ألف رحلة في يناير.

وواصلت طيران الإمارات تعزيز عملياتها العالمية، بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية طلب العملاء في أسواقها، وزادت الناقلة عدد رحلاتها إلى العديد من الوجهات منها أمستردام، وسيبو، وكلارك، ولواندا، وليون، ومدريد، ومانيلا وسنغافورة وغيرها.

وفي شهر مايو، استأنفت طيران الإمارات رحلاتها اليومية إلى بنوم بنه في كمبوديا عبر سنغافورة. وفي يونيو أطلقت خدمة يومية إلى بوغوتا عبر ميامي، لتعزز حضورها في أمريكا الجنوبية من خلال كولومبيا. وفي سبتمبر، أطلقت طيران الإمارات خطاً جديداً إلى مدغشقر عبر سيشل، وبحلول 30 سبتمبر أصبحت طيران الإمارات تسيّر رحلات ركاب وشحن إلى 148 مطاراً في 80 دولة.

وخلال الفترة ما بين 1 أبريل و30 سبتمبر، تم تحديث 8 طائرات ضمن برنامجها لتحديث الطائرات الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وأتاح ذلك لطيران الإمارات توفير أحدث منتجات مقصوراتها، بما في ذلك أحدث طائراتها من طراز بوينج 777 المكونة من 4 درجات، والتي تتميز بتوزيع 1-2-1 للمقاعد التي يمكن تحويلها لسرير مستوٍ إلى جانب إضافة الدرجة السياحية الممتازة.

وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، سجلت الطاقة الاستيعابية الإجمالية نمواً بنسبة 5% لتبلغ 29.9 مليار طن كيلومتري متاح (ATKM)، ويعزو ذلك إلى توسيع عمليات الرحلات الجوية. فيما بلغ معدل ملاءة المقاعد نسبة 80.0%. ونقلت طيران الإمارات 26.9 مليون مسافر بين 1 أبريل و30 سبتمبر 2024، بزيادة 3% عن المدة ذاتها من العام الماضي.