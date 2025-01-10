بيع قطعة أرض بـ 1.4 مليار درهم في «مدينة المطار» بدبي

شهد السوق العقاري بدبي، الجمعة، صفقة بيع لقطعة أرض مخصصة لمطار بقيمة 1.4 مليار درهم في منطقة «مدينة المطار» جنوب دبي.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن قطعة الأرض تمتد على مساحة 1.6 مليون قدم مربع، أي ما يعادل 814 درهما للقدم المربع الواحد، علماً بأن منطقة مدينة المطار تضم مطار آل مكتوم الدولي الذي يجري تطويره ليضم مستقبلاً أكبر مطار في العالم بتكلفة 128 مليار درهم وبطاقة استيعابية نهائية تصل لـ 260 مليون مسافر.

وبلغت المبيعات العقارية في مستهل التعاملات أكثر من 2.4 مليار درهم نتجت عن 320 معاملة.