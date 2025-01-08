سهيل المزروعي: 80% من الموظفين في شركة الاتحاد للماء والكهرباء مواطنون

قال المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن نسبة المواطنين العاملين في شركة الاتحاد للماء والكهرباء يبلغ 900 موظف من أصل 1130 موظف بالشركة بما يمثل 80% من القوى العاملة في الشركة، ونسبة المواطنين في المراكز القيادية تبلغ 70%، لافتاً في الوقت نفسه، بان المرأة الإماراتية تشكل نحو 56% من إجمالي عدد الموظفين العاملين في الشركة، وتبلغ نسبتهن في الوظائف الفنية المتخصصة 28%.

وشدد المزروعي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) في رد كتابي على سؤال برلماني حول " الأوضاع الوظيفية للموظفين المواطنين في الاتحاد للماء والكهرباء"، على الالتزام التام بدعم وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية على كافة المستويات الوظيفية، واستقطاب المزيد من هذه الكوادر انطلاقاً من إيماننا التام بأهمية العنصر المواطن في سوق العمل.

وأشار إلى أن تحول الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى كيان شبه حكومي هو أمر يواكب وتيرة التغيرات الاقتصادية، ويمثل خطوة مهمة تسهم في رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية ما يعود بالنفع على التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.

وأفاد : قد ترتب على هذا التغيير عمل إعادة هيكلة شاملة وإعادة تسكين الموظفين ووضع الكفاءات المناسبة في الوظائف المناسبة وقد حرصت الشركة كل الحرص على ألا تمس هذه التغيرات بحقوق الكوادر الوطنية أو استقرارهم الوظيفي إلا بالحد الأدنى الذي تفرضه المصلحة الوطنية وقد اتخذت الشركة عدة إجراءات للتغلب على هذه التحديات ووضع بدائل وخيارات عادلة أمام ما يفرضه العامل الجغرافي والتي تقدم خدماتها في مناطق واسعة من الدولة.