«بلو فايف» تجمع ملياري دولار لصندوق أسهم خاصة للتوسع خليجياً

أعلنت شركة بلو فايف كابيتال عن نجاحها في جمع ملياري دولار لصندوق جديد يركز على استثمارات الأسهم الخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيستهدف صندوق بلو فايف ريف للأسهم الخاصة حصص الأغلبية والأقلية «في الشركات والتكتلات الكبيرة ذات النمو المرتفع» في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأوسع نطاقاً، والتي تشمل السعودية وقطر.

وقالت شركة إدارة الأصول إن الصندوق مسجل في سوق أبوظبي العالمي وسيركز على قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والضيافة والطيران والصناعة.

الشركة أطلقها حازم بن قاسم الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة إنفستكورب للاستثمارات البديلة في نوفمبر الماضي.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت الشركة إنها نجحت في إغلاق جولة استثمار تأسيسية وهو ما رفع قيمة أصول الشركة إلى 120 مليون دولار وتدير أصولاً تزيد قيمتها 650 مليون دولار. ولديها مكاتب بأبوظبي ومدن أخرى، منها لندن والرياض وبكين.

وقال بن قاسم «سيلعب الصندوق دوراً محورياً في توسيع سوق الأسهم الخاصة بدول التعاون».