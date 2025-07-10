بيع أول «فيلا مرمزة» في دبي خلال 5 دقائق

نجحت دائرة الأراضي والأملاك بدبي في بيع أول فيلا مرمزة خلال خمس دقائق من طرحها في السوق عبر منصة «بريبكو مِنت» الخميس بقيمة 1.7 مليون درهم.

العقار عبارة عن فيلا مكونة من غرفتي نوم وتقع في منطقة دبي لاند، وتم تمويلها بالكامل خلال خمس دقائق عبر 169 مستثمراً ينتمون إلى 40 جنسية من المقيمين في دولة الإمارات، فيما بلغ متوسط حجم الاستثمار في العقار 10.355 درهماً.

وتبلغ القيمة السوقية المقدر للفيلا 1.8 مليون درهم، ولكن مولت اليوم بـ 1.7 مليون درهم، ما يمنح المستثمرين قيمة فورية ومكاسب مباشرة من خلال ملكية جزئية تبدأ من 2.000 درهم فقط.

ومع نجاح الدائرة في أول عملية بيع لفيلا مرمزة اليوم، تكون بذلك قد نجحت في بيع ثالث عقار مرمز في الإمارة منذ إطلاق المبادرة في 25 مايو الماضي.

يُدار مشروع ترميز العقارات في دبي ضمن إطار تنظيمي وضعته دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع سلطة VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل عبر ساندبوكس دبي Real Estate Sandbox، وتُدير شركة Ctrl Alt البنية التحتية القائمة على البلوك تشين، حيث تصدر رموز الملكية الآمنة على شبكة XRP Ledger، بينما يتولى بنك زاند (Zand Bank) دور الشريك المصرفي الرسمي، لضمان تكامل مالي قوي وآمن.