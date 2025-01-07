15.87 ملياراً إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال 11 شهراً بنمو 6 %

ارتفعت إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال أول 11 شهراً من العام 2024 بنسبة 6 % لتصل إلى نحو 15.87 مليار درهم مقابل 14.97 مليار خلال الفترة المقابلة من العام 2023، مع زيادة عدد الليالي المحجوزة وارتفاع متوسط العائد على الغرفة نتيجة تزايد الحركة السياحية وتدفق الزوار الدوليين على الإمارة من أنحاء مختلفة من العالم.

ووفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ارتفع عدد الليالي الفندقية المحجوزة في دبي خلال الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2024 إلى 39.19 مليون ليلة، بزيادة 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، في حين ارتفع متوسط العائد على الغرفة ليصل إلى 405 دراهم، بزيادة 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023.

مسار تصاعدي

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة عن تحقيق إنجازات نوعية على العديد من المسارات المتعلقة بدخول أعداد كبيرة من الغرف الفندقية، وزيادة مطردة لأعداد السياح، عبر إطلاق العديد من المبادرات، وتمكنها من اختراق أسواق جديدة بدعم من توسعات شركات الطيران المحلية، ووصولها إلى محطات ووجهات جديدة.

وسجلت العوائد التي تحققها الفنادق العاملة في دبي مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، ووضعت الإمارة في مصاف أهم الأسواق العالمية، وباتت محل تنافس بين المجموعات الفندقية التي تسعى بشكل متواصل إلى تعزيز وجودها وزيادة حصتها في السوق المحلي للاستفادة من تنامي التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

وتعكس هذه المؤشرات نجاح المبادرات والسياسات التي تبنّتها دبي لتطوير القطاع السياحي والفندقي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وقوة تنافسية المنتج السياحي في الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تدعم هذه المؤشرات تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتشير التوقعات إلى مواصلة فنادق دبي مسارها التصاعدي خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بكثافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات التي تستضيفها المدينة، إضافة إلى تدفق السياح من مختلف الأسواق بفضل الأجواء المثالية في دبي خلال هذا الوقت من السنة.

جودة العروض

وتدل هذه الإنجازات على جودة وتنوع العروض التي توفرها الإمارة، وما تتميز به من بنية تحتية متطورة، وما يحظى به الزائر من اهتمام من خلال تقديم أرقى الخدمات له في كل مرحلة من مراحل سفره، فضلاً عن التعاون المستمر والمثمر بين القطاعين العام والخاص في تقديم تجارب بمتناول الجميع وتناسب مختلف الأذواق، إلى جانب تنظيم مهرجانات وفعاليات ترفيهية وثقافية ورياضية ومؤتمرات ومعارض لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار الدوليين.

يذكر أن دبي استقبلت أكثر من 16.79 مليون زائر دولي خلال الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2024، بنمو 9% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2023 الذي استقبلت فيه الإمارة نحو 15.37 مليون زائر.