«الإمارات للألمنيوم»: إنهاء اتفاقية «غينيا ألومينا» غير مشروع

القرار يترتب عليه فعلياً مصادرة استثمارات مجموعة الإمارات العالمية للألمنيوم في غينيا
وشركة غينيا ألومينا كوربوريشن هي أكبر مستثمر في أصول جديدة بقطاع التعدين في غينيا منذ أكثر من 40 عاماً، حيث وفرت 3,200 فرصة عمل، 96% منها للمواطنين الغينيين.
كما قدّمت الشركة فرصاً اقتصادية جديدة وحققت إيرادات كبيرة لجمهورية غينيا وعقدت العديد من الشراكات مع المجتمعات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة.
وبلغ إنفاق شركة غينيا ألومينا كوربوريشن المباشر في غينيا حوالي 244 مليون دولار أمريكي في عام 2024 وحده.
طلب تعويضات
وفقدان الوظائف الذي سيسببه هذا الأمر، وخسارة الفرص للاقتصاد الغيني، أمر مؤسف للغاية.
وقد قمنا بالاحتفاظ بجميع موظفي شركة غينيا ألومينا كوربوريشن في ظل ظروف صعبة لأطول فترة ممكنة.
ويأتي ذلك انطلاقاً من تركيزنا على الوفاء بمسؤولياتنا الاقتصادية والاجتماعية تجاه موظفينا وأسرهم وتجاه غينيا».
كما علّقت شركة البوكسيت الغينية المملوكة للدولة، جميع شحنات البوكسيت إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الإمارات، مما أجبر الإمارات العالمية للألمنيوم على استيراد البوكسيت من دول أخرى.
ويسهم المشروع بزيادة إنتاج الألمنيوم الثانوي بمعدل 55 ألف طن في مرحلته الأولى، ومن المتوقع الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة بحلول الربع الأول 2026.
كما يرفع المشروع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنع «سبيكترو ألويز» التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى 165 ألف طن سنوياً من الألمنيوم المعاد تدويره، والذي سيتم تسويقه تحت العلامة التجارية «ريفايفال» التابعة لمنتجات الألمنيوم المعاد تدويره الخاصة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
و يسهم المشروع برفع الطاقة الإنتاجية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألمنيوم المعاد تدويره إلى 195 ألف طن سنوياً، من خلال مصانعها بالولايات المتحدة وألمانيا.
واستحوذت الإمارات العالمية للألمنيومعلى 80% من أسهم «سبيكترو ألويز» في 2024.
محطة بارزة
كما يعد خطوة مهمة في إطار خطتنا الطموحة لتعزيز أعمالنا في السوق الأمريكية، التي تعد واحدة من أكبر أسواقنا العالمية، حيث نواصل تنفيذ مشروعنا لبناء مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في ولاية أوكلاهوما».
وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق للألمنيوم المعاد تدويره في العالم، ومن المتوقع أن يصل الطلب على الألمنيوم المعاد تدويره في الولايات المتحدة إلى 7.6 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2033 وفقاً لمؤسسة CRU المستقلة لأبحاث وبيانات الشركات.
ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 600 ألف طن من الألمنيوم الأولي سنوياً، ما يعادل ضعف إجمالي إنتاج الألمنيوم المحلي في الولايات المتحدة من الألمنيوم حالياً.
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