الإمارات تتجاوز أميركا في عدد ناطحات السحاب

تجاوزت دولة الإمارات الولايات المتحدة الأميركية في عدد المباني فائقة الارتفاع (ناطحات السحاب)، حسب بيانات أصدرها حديثا مجلس المباني الشاهقة والموائل الحضرية (CTBUH). وتكشف بيانات المجلس أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الصين في عدد ناطحات السحاب التي يصل ارتفاعها 300 متر أو أكثر بإجمالي 37 ناطحة سحاب في دبي، فيما يوجد في الولايات المتحدة 31 مبنى بهذه الارتفاعات. وكما هو متوقع، تضم دبي العدد الأكبر من هذه المباني في الإمارات، وبعضها من الناطحات المذهلة مثل برج خليفة، حيث أشار الموقع إلى أن 22 من ناطحات السحاب الإماراتية حازت جوائز عالمية. وتصنف الإمارات أيضا في المرتبة الثالثة عالميا عبر جميع فئات الارتفاع، بـ 345 مبنى يزيد ارتفاعها على 150 مترا و 159 مبنى يزيد ارتفاعها على 200 متر.

وتحتل الصين، المركز الأول، متقدمة بفارق كبير على بقية العالم، بـ 122 مبنى فائق الارتفاع يزيد على 300 متر في هونج كونج، و3,497 مبنى يزيد ارتفاعها على 150 مترا، و 1,271 مبنى يزيد ارتفاعها على 200 متر. ودخت الأبراج في مدن مثل شنغهاي وشينجن وقوانغتشو قائمة أطول 10 مبان في العالم، بمعالم شهيرة مثل برج شنغهاي، الذي يبلغ ارتفاعه 632 مترا، ومركز بينغ آن المالي بارتفاع 599 مترا.

ومن المعروف أن برج خليفة هو الفائز، بطول 828 مترا، هو أطول في العالم، لكن هناك أبراج أخرى شاهقة ومذهلة تشكل جزءا من أفق دبي الشهير عالميا، مثل برج مارينا 101، وهو ثاني أطول مبنى في دبي، وهو مبنى سكني يبلغ ارتفاعه 425 مترا، ويعد حاليا رابع أطول مبنى سكني في العالم. لكن دبي بالطبع لا تتوقف عن البناء، وقائمة الأبراج الفائقة الارتفاع القادمة تلوح في الأفق بالفعل.