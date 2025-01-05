«ذي تايمز»: دبي ارتدت تاج السياحة بمعالم أيقونية

أكدت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية أن دبي ارتدت تاج السياحة منذ فترة طويلة بفضل معالم أيقونية، حيث طورت بشكل طموح الفنادق والمطاعم الخاصة بها لعقود.

وقالت الصحيفة إن دبي رفعت سقف التوقعات فيما يتعلق بالفنادق الفاخرة، فقلما تجد في أي مكان آخر من العالم هذا العدد من هذه الوفرة من فنادق الخمس نجوم للاختيار بينها، ناهيك عن برج العرب المصنف في فئة سبع نجوم الخاصة، والذي تم افتتاحه عام 1999، ويقع على جزيرة صغيرة خاصة به.

وفيما لا يزال برج خليفة أطول برج في العالم بارتفاع 828 متراً، ودبي أيضاً مقراً لإنجاز فندقي آخر، حيث كانت المكان والموقع الذي شهد أول دخول لجورجيو أرماني لعالم الضيافة، بفندق أرماني.

وهناك العديد من الأنشطة المذهلة التي يمكنك تجربتها في دبي، بدءاً من التجول بجوار أكبر نافورة موسيقية في العالم إلى التزلج على الجليد أو الغطس، أو حتى التسوق داخل أكبر مركز تسوق في العالم.

وتعد دبي موطناً للعديد من المطاعم الحائزة على نجمة «ميشلان»، بما في ذلك المطاعم الهندية الشهيرة والإيطالية الفاخرة. وأشارت الصحيفة إلى أن دبي تمتلك أكثر من 600 ميل من السواحل الرملية (أطول بـ14 مرة مما كانت عليه في الأصل بعد إضافة نخلة جميرا في عام 2006).