دبي تطرح عقارين مرمّزين جديدين.. والبيع ينطلق الخميس

طرحت دائرة الأراضي والأملاك بدبي عقارين مرمزين جديدين في السوق للبيع عبر منصة «بريبكو مِنت»، بالشراكة مع شركة «بريبكو القابضة»، على أن يفتح باب البيع للمستثمرين الخميس 10 يوليو الجاري.

العقار الأول عبارة عن فيلا مكونة من غرفتي نوم وتقع في منطقة «دبي لاند»، ويتوقع بحسب المنصة أن يحقق العقار عائداً إيجارياً سنوياً يصل إلى 7.43%، فيما يصل العائد على الاستثمار إلى 12%. أما العقار الثاني فهو عبارة عن شقة تضم غرفة نوم واحدة تقع في منطقة «دبي مارينا» مع عائد إيجاري متوقع بحسب المنصة 7.63%، فيما يصل العائد على الاستثمار إلى 12.3%.

ويوفر الإطلاق الجديد فرصاً استثمارية مبتكرة للأفراد عبر شراء حصص مرمّزة تبدأ من 2000 درهم، وتُنفذ العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في المرحلة الأولى.

وكانت الدائرة قد نجحت يوم 25 مايو الماضي في بيع أول عقار مرمز في المنطقة عبر منصة «بريبكو مِنت»، ثم أطلقت العقار الثاني في 11 يونيو الماضي، والذي تم بيعه في وقت قياسي خلال أقل من دقيقتين فقط، ما يعكس الطلب القوي على منتجات عقارية شفافة، مدعومة بالتكنولوجيا، وتمنح قيمة حقيقية.

ويدار مشروع ترميز العقارات في دبي ضمن إطار تنظيمي وضعته دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع سلطة «VARA»، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل عبر «ساندبوكس دبي»، وتُدير شركة Ctrl Alt البنية التحتية القائمة على البلوك تشين.