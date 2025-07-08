مبيعات عقارات دبي الفاخرة تتجاوز 9.5 مليارات درهم في 3 أشهر

واصل سوق العقارات الفاخرة في دبي تحقيق أرقامه القياسية في الربع الثاني من عام 2025، متجاهلاً التوترات الجيوسياسية واضطرابات الرسوم الجمركية. ووفقاً لشركة الأبحاث «نايت فرانك»، ارتفعت مبيعات المنازل التي يزيد سعرها على 10 ملايين دولار إلى 2.6 مليار دولار (9.5 مليار درهم) بين شهري أبريل ويونيو. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 37% عن الربع الأول وارتفاعاً بنسبة 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بلومبرج.

وتم تسجيل ما مجموعه 143 صفقة في هذا الربع، بزيادة 52% على أساس سنوي، بما في ذلك 22 عملية بيع تجاوزت حاجز الـ 25 مليون دولار. وجاءت قوة أداء السوق رغم الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة في نهاية المطاف. وشهد الربع أيضاً إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن تعريفات جمركية شاملة أثرت على الأسواق العالمية.

وفي المتوسط، ارتفعت الأسعار عبر 10 أحياء فاخرة بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي إلا أنها ظلت دون تغيير تقريباً عن الربع الأول. وذكر تقرير «نايت فرانك» أن «هذا يشير إلى أن ارتفاع أحجام المبيعات والنشاط الصحي للسوق، رغم تضخم التكاليف، هما سبب نمو إجمالي قيمة المبيعات».

وفي فئة العقارات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار فأكثر، فاقت مبيعات الشقق مبيعات الفلل للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2023. حيث تم بيع 80 شقة، مقارنة بـ 63 فيلا أو منزلاً منفصلاً.

وازدهر الطلب على العقارات في دبي منذ عام 2020، مدفوعاً بإدارة الحكومة للجائحة وسياسات التأشيرات الليبرالية التي جذبت المشترين الأجانب. وقد استفاد الجزء الفاخر من سوق العقارات في الإمارة – بما في ذلك الفلل المطلة على الواجهة البحرية في الجزر الاصطناعية على شكل نخيل في المدينة – من تدفق الأثرياء الوافدين.

وارتفعت أسعار العقارات على مستوى المدينة بنحو 70% خلال السنوات الأربع الماضية. وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، على سبيل المثال، «تصحيحاً معتدلاً» أواخر عام 2025 وحتى عام 2026، مستشهدة بموجة من المعروض الجديد.

رغم ذلك، انخفضت حصة المنازل المعاد بيعها خلال 12 شهراً من الشراء إلى 5% في الربع الثاني، بعد أن وصلت إلى 25% عام 2008، وفقاً لنايت فرانك. ويؤكد هذا التحول تغيراً في مزيج المشترين، حيث يحتفظ معظم المستثمرين الآن بالعقارات بدلاً من بيعها بسرعة.