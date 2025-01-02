بنمو 9% .. دبي تستقبل 16.79 مليون زائر دولي خلال 11 شهراً

عززت دبي مكانتها على خارطة السياحة العالمية، كوجهة مفضلة للسياح الدوليين، مع استقبالها أكثر من 16.79 مليون زائر دولي خلال الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2024، بنمو 9% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2023 الذي استقبلت فيه دبي نحو 15.37 مليون زائر.

وسجل القطاع السياحي في دبي أداء استثنائياً خلال الشهور الماضية وحقق نقلة نوعية في النتائج والمؤشرات التي أكدت الدخول في مرحلة جديدة من النمو والازدهار، تعكس التنافسية العالية لسياحة دبي إقليمياً وعالمياً في ضوء الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة واهتمامها بهذا القطاع الحيوي باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية للمستقبل.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة، واصلت فنادق دبي تحقيق مستويات نمو ثابتة، حيث وصل معدل إشغال الغرف الفندقية إلى 78% خلال الفترة من يناير الى نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع متوسط اشغال 77% خلال نفس الفترة من العام 2023.

وسجل الزوار الدوليون أكثر من 39.19 مليون ليلة مبيت خلال أول 11 شهراً من 2024 مقابل 38.01 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 3% مقارنة مع العام 2023، بينما وصل متوسط إقامة الزائر خلال الى نحو 3.6 ليال فندقية خلال الزيارة.

وأظهر التقرير الشهري أن معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية خلال أول 11 شهرا من العام 2024 ارتفع بنسبة 2% ليصل الى 520 درهماً مقارنة بـ 510 دراهم في الفترة ذاتها من 2023، بينما ارتفع متوسط العائد على الغرف المحجوزة بنسبة 3% ليصل الى 405 دراهم مقابل 394 درهماً في الفترة المقابلة من العام 2023.

الطاقة الاستيعابية

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، مع استمرار الافتتاحات الفندقية الجديدة، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية نوفمبر الماضي، 153.3 ألف غرفة فندقية، بنمو 2% مقارنة مع 149.6 ألف غرفة فندقية في الفترة المقابلة من 2023.

وزاد عدد المنشآت الفندقية بنسبة 1% إلى 828 منشأة فندقية بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 820 منشأة في نهاية نوفمبر 2023.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 53.97 ألف غرفة فندقية ضمن 168 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 43.3 ألف غرفة فندقية ضمن 194 منشأة.

كما استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة 29.7 ألف غرفة فندقية ضمن 278 منشأة فندقية وبلغ عدد الشقق الفندقية الفخمة 13.9 ألف شقة ضمن 80 منشأة، لتستحوذ بذلك على 9% من حجم السوق الفندقية، في حين استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على نحو 8% من حجم السوق بنحو 12.4 ألف شقة ضمن 108 منشآت.

المناطق

وكشفت البيانات أن أوروبا الغربية حلت في المركز الأول من حيث مصدر الزوار حيث استحوذت على نسبة 20% من إجمالي عدد الزوّار في الفترة بين يناير ونوفمبر 2024، مسجلة نحو 3.3 ملايين سائح دولي، تلتها منطقة جنوب آسيا بنسبة 17%، بما يعادل نحو 2.86 مليون زائر.

وأظهرت البيانات أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حلت في المركز الثالث، مستحوذة على نحو 15%، مسجلة نحو 2.5 مليون زائر، بينما جاءت منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المركز الرابع بنحو 14%، بما يعادل نحو 2.35 مليون سائح، مقابل 12% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبمعدل وصل إلى 1.93 مليون سائح، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 10% من الإجمالي، مسجلة نحو 1.62 مليون سائح دولي.

وكشفت البيانات أن إجمالي أعداد الزوار الدوليين من منطقة الأمريكيتين وصل إلى أكثر من 1.11 مليون سائح دولي، مستحوذة على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 5% لإفريقيا، بمعدل وصل إلى نحو 791 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2%، بمعدل 319 ألف سائح دولي.

ويرجع أحد أسباب الارتفاع الكبير الذي حققته دبي في أعداد الزوار الدوليين إلى الإستراتيجية الشاملة التي تشمل مختلف الركائز الأساسية لقطاع السياحة، والتي تم اعتمادها وتنفيذها من جانب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع شركاء القطاع من مؤسسات القطاع العام والخاص، حيث تساهم هذه الجهود المشتركة في حصول الإمارة على إشادة عالمية واسعة إلى جانب النمو الواسع الذي تجلّى في الأداء المميز الذي سجلته دبي في القطاع.

وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للنمو خارج إطار الأنماط السياحية التقليدية، وذلك من خلال أنشطة الاستثمار وريادة الأعمال وجذب المواهب العالمية، وضمان الحفاظ على المكانة الرائدة لدبي كمركز بارز للابتكار والتطور التقني. كما تواصل دبي تركيزها على حملات التسويق والشراكات العالمية