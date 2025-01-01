950.000 ترخيص تجاري في الإمارات بنهاية 2024

شهدت بيئة الأعمال المحلية بالإمارات زخماً واضحاً على مدار عام 2024، حيث ناهز إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص النشطة المسجلة محلياً 950 ألف ترخيص مع نهاية شهر ديسمبر 2024.

ووفق رصد البيانات التراكمية عن الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والمدرجة في السجل الاقتصادي الوطني نما الرصيد التراكمي للتراخيص بحوالي 20% على مدار العام لتستقطب قرابة 150 ألف ترخيص تجاري جديد خلال عام 2024.

دبي تتصدر

ووفق رصد بيانات السجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد تركزت التراخيص في إمارة دبي بما يتجاوز 562 ألف ترخيص بحصة 60% تلتها أبوظبي في المرتبة الثانية 17% مع أكثر من 160 ألف ترخيص ثم الشارقة بما يتجاوز 100 ألف ترخيص بحصة 11%، بينما اختصت 8% حصة رأس الخيمة، فيما توزعت باقي التراخيص على باقي إمارات الدولة.

الدوائر الاقتصادية

وتركزت الحصة الأكبر من إجمالي التراخيص المسجلة بالدولة بما يناهز 738 ألف ترخيص الصادرة عن منظومات التراخيص عبر الدوائر الاقتصادية وبنسبة 78%، فيما كانت الحصة المتبقية من نصيب الرخص الممنوحة في المناطق الاستثمارية، والتي كانت الأنشط على صعيد بيئة الأعمال المحلية من حيث معدل نمو التراخيص، واستقطبت 30 منطقة 212 ألف ترخيص حتى نهاية العام تركزت أكثرها في دبي بنسبة تجاوزت 53% بحوالي 113 ألف ترخيص ثم رأس الخيمة بما يتجاوز 47 ألف ترخيص وبنسبة 22% والشارقة بقرابة 41 ألف ترخيص وبنسبة 20%، فيما توزعت النسبة الباقية بين أبوظبي وباقي إمارات الدولة.

الأشكال القانونية

وشهدت الأشكال القانونية لتأسيس الشركات بأنواعها زخماً واضحاً في التنوع واستحداث أشكال الشركات، فيما تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بحوالي 280 ألف ترخيص بحصة تجاوزت 30% تلاها 240 ألف ترخيص للشركات الفردية بنسبة 25%، بينما جاءت شركات الشخص الواحد بحوالي 138 ألف ترخيص تشكل نحو 15% من الإجمالي، بينما حققت الشركات المدنية أكثر من 80 ألف ترخيص بنسبة 8.5%، فيما جاء النمط القانوني لشركات المناطق الحرة بحوالي 76 ألف ترخيص بحصة 8% من إجمالي التراخيص المسجلة بالدولة.

أفرع الشركات

وضمت التراخيص التجارية عدداً كبيراً من تراخيص أفرع الشركات، حيث تنوعت وفق جنسية والتوزيع الجغرافي للتراخيص الممنوحة بين الإمارات المختلفة، وكانت الحصة الأكبر منها لأفرع الشركات والمؤسسات المحلية.

الأكثر ترخيصاً

ووفق رصد أكثر 10 أنشطة جذباً للتراخيص خلال 2024 تصدرت المتاجرة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أنشطة المقاولات بجميع أنواعها، تلتها المتاجرة عبر المواقع الإلكترونية، ثم أنشطة التجارة العامة.

أكثر 10 أنشطة جذباً للتراخيص

01 - المتاجرة عبر مواقع التواصل

02 - المقاولات بجميع أنواعها

03 - التجارة الإلكترونية

04 - أنشطة التجارة العامة

05 - الاستيراد

06 - تراخيص محال المشروبات

07 - المكاتب والشركات

08 - خدمات تأجير العقارات

09 - تأسيس المطاعم

10 - نقل المواد الغذائية بالشاحنات