تصرفات تاريخية لعقارات دبي في 2024 .. والمبيعات تتجاوز نصف تريليون درهم

سجلت السوق العقارية في دبي مبيعات سنوية قياسية جديدة خلال عام 2024، مواصلة أداءها الاستثنائي للعام الرابع على التوالي، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبحسب البيانات ارتفعت المبيعات العقارية في العام الجاري بنسبة 30.2 % على أساس سنوي إلى أكثر من 522.2 مليار درهم، وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية في الإمارة، مقابل 401.1 مليار درهم في العام 2023، فيما زاد عدد الصفقات بنحو 40.2 % على أساس سنوي إلى 180.86 ألف صفقة، وهي الأعلى تاريخياً، مقارنة بـ129 ألف صفقة بالعام 2023.

قفزة التصرفات

وارتفع إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة خلال عام 2024 بنحو 37.14 % إلى 760.73 مليار درهم، مقابل 554.7 مليار درهم في العام 2023، متجاوزة بذلك مستوى النصف تريليون درهم للمرة الثالثة توالياً.

كما ارتفع إجمالي عدد التصرفات خلال 2024 بأكثر من 33.22 % على أساس سنوي إلى 226 ألفاً و117 تصرفاً عقارياً مقابل 169 ألفاً و720 تصرفاً في 2023.

وبلغت قيمة الرهون العقارية نحو 187.27 مليار درهم عبر 35.885 ألف صفقة في عام 2024، ثم الهبات بقيمة 51.28 مليار درهم عبر 9372 صفقة.

أعلى ربع سنوي

وحقق القطاع العقاري في دبي خلال الربع الرابع من العام 2024 أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، مع تسجيل أكثر من 147.77 مليار درهم، وذلك بعد المبيعات الشهرية الأعلى تاريخياً المسجلة في شهر أكتوبر البالغة 61.47 مليار درهم، فيما سجلت المبيعات 43.65 مليار درهم في نوفمبر، و42.65 مليار درهم في ديسمبر 2024.

وبذلك تزيد قيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2024 بنسبة تبلغ 4.06 % على أساس فصلي، مقارنة مع المبيعات المسجلة في الربع الثالث من العام نفسه بـ 142 مليار درهم.

شهر قياسي

ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تربع شهر أكتوبر الماضي على صدارة شهور العام من حيث قيمة المبيعات، والتي بلغت 61.47 مليار درهم، وهي أعلى قيمة شهرية لصفقات البيع العقارية تاريخياً، تلاه يوليو بـ 50.89 مليار درهم، ثم أغسطس بـ 47.68 مليار درهم، ثم مايو الذي حقق مبيعات بلغت 45.73 مليار درهم.