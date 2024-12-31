ثبات أسعار الوقود في الإمارات لشهر يناير 2025

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تثبيت أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2025 بنفس أسعار شهر ديسمبر 2024، وبنسبة نزول تتجاوز 7% مقارنة مع أسعار يناير 2024 .

كانت اللجنة قد أقرت تخفيض الأسعار تخفيض أسعار الوقود خلال شهور يناير ويونيو ويوليو وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر عام 2024.

ويأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود عند معدلات منخفضة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهر ديسمبر وعند حدود سعرية متقاربة خلال للشهور الماضية.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الأربعاء أول يناير 2025، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

واستقر سعر لتر البنزين السوبر «98» عند 2.61 درهم في يناير المقبل بنفس أسعار شهر ديسمبر 2024 وبنسبة نزول تتجاوز 7% مقارنة بأسعار يناير الماضي ، كما استقر لتر البنزين خصوصي «95» عند 2.50 درهم في يناير بنفس أسعار ديسمبر ، وبنسبة نزول تناهز7.7% مقارنة بأسعار يناير الماضي. وكذلك استقر سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» عند 2.43 درهم في يناير وبنسبة نزول تناهز 8% مقارنة بأسعار يناير الماضي، بينما استقر سعر لتر الديزل عند 2.68 درهم في يناير وبنسبة نزول تناهز11% مقارنة بأسعار يناير 2024.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.