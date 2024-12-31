أسعار الوقود بالإمارات عند أقل مستوى مع انتهاء 2024

شهدت أسعار الوقود بجميع مشتقاتها انخفاضات ملحوظة في الإمارات مع قرب رحيل عام 2024، ، لتصل إلى أقل مستوياتها خلال العام.

وتراجعت أسعار البنزين خلال شهر ديسمبر بمقدار يتراوح بين 12 و13 فلساً في البنزين لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر الماضي. وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض الأسعار للمرة السادسة هذا العام.

حيث تم تخفيض الأسعار خلال شهور يناير ويونيو ويوليو وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر، لتصل الأسعار إلى أقل مستوياتها في عام 2024، وتحقق تراجعاً قياسياً لم يحدث منذ أكتوبر عام 2021.

حيث هبطت أسعار البنزين بمقدار يتراوح بين 34 و35 فلساً وبنسبة تصل إلى 12%، كما تراجع سعر الديزل بنحو 51 فلساً وبنسبة نزول تناهز 16% مقارنة مع أسعار شهر ديسمبر 2023.

البداية

وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في بداية عام 2024 تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير بمقدار يتراوح بين 13 و14 فلساً في البنزين، و19 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2023.

حيث انخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 14 فلساً من 2.96 درهم في ديسمبر إلى 2.82 درهم في يناير 2024، كما انخفض لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 14 فلساً من 2.85 درهم إلى 2.71 درهم في يناير.

وكذلك انخفض سعر لتر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار 13 فلساً من 2.77 درهم إلى 2.64 درهم في يناير، كما نزل سعر لتر الديزل بمقدار 19 فلساً لكل لتر من 3.19 دراهم في ديسمبر إلى 3 درهم في يناير.

وفي شهور فبراير ومارس وأبريل ارتدت الأسعار بزيادة طفيفة قبل أن تصل إلى أعلى مستوياتها في هذا العام خلال شهر مايو 2024.

متوالية انخفاض

وبدأت متوالية انخفاض أسعار الوقود مع انتهاء شهر مايو الماضي وعلى مدار شهور يونيو ويوليو وسبتمبر وأكتوبر، حيث أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض البنزين والديزل خلال شهر يونيو 2024 بمقدار 20 فلساً.

كما انخفضت أسعار الديزل بمقدار19 فلساً لكل لتر وبنسبة نزول 6.35% مقارنة بأسعار شهر مايو 2024، كما تم تخفيض البنزين خلال شهر يوليو 2024 وللشهر الثاني على التوالي بمقدار يتراوح بين 14 و15 فلساً وبنسبة نزول 5% مقارنة بأسعار شهر يونيو 2024.

وأقرت اللجنة تخفيض الأسعار خلال شهر سبتمبر بمقدار 15 فلساً في البنزين و17 فلساً في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر أغسطس، كما تم تخفيض الأسعار خلال شهر أكتوبر بمقدار 24 فلساً في البنزين و18 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر سبتمبر، قبل أن ترتد أسعار البنزين والديزل خلال شهر نوفمبر بمقدار 8 فلوس فقط في البنزين و7فلوس في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار أكتوبر 2024.

وفي ديسمبر حققت الأسعار تراجعاً قياسياً لم تصل إليه أسعار الوقود بجميع مشتقاتها منذ 38 شهراً ومنذ أكتوبر عام 2021، حيث انخفضت الأسعار بمقدار 73 فلساً وبنسبة تصل إلى 23% مقارنة بأسعار شهر مايو والذي شهد أعلى ارتفاع لأسعار الوقود في 2024.

حيث نزل سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 73 فلساً من 3.34 دراهم في مايو إلى 2.61 درهم في ديسمبر وبنسبة نزول تناهز 22%، كما نزل لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 72 فلساً من 3.22 دراهم في مايو إلى 2.50 درهم في ديسمبر وبنسبة نزول 22%.

وكذلك نزل سعر لتر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار 72 فلساً من 3.15 دراهم في مايو إلى 2.43 درهم في ديسمبر وبنسبة نزول 23%، بينما انخفض سعر لتر الديزل بمقدار 39 فلساً لكل لتر من 3.07 دراهم في مايو إلى 2.68 درهم في ديسمبر 2024.

وأكد عدد من الخبراء أن هناك أسباباً رئيسية تتسبب في تحديد أسعار الوقود منها معدلات التضخم العالمي وبالتالي زيادة أو تراجع الأسعار عموماً، بالإضافة إلى أسعار الشحن وتكاليف النقل، والظروف والاضطرابات التي شهدها العالم على مدار الشهور الماضية.

خبرات واسعة

وأكد جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الوقود على مستوى العالم تخضع للعرض والطلب. وأضاف أن دولة الإمارات لديها خبرات واسعة في مجال الطاقة والنفط والوقود.

مشيراً إلى أن اللجنة العليا المعنية بمتابعة أسعار الوقود تتعامل باحترافية شديدة وقراراتها الشهرية الخاصة بتحديد الأسعار تتم بعناية شديدة وبمراقبة تامة لحالة الأسواق العالمية.

وأوضح أن أسعار الوقود مرتبطة بالتضخم العالمي وزيادة الطلب على مشتقات الطاقة في ظل الظروف الجيوسياسية التي تمر بها بعض المناطق المتوترة. فضلا عن أن فصل الشتاء في أوروبا يزيد الإقبال على الوقود ومشتقات الطاقة.

الاستقرار التام

ويرى الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، أنه كلما ارتفع سعر برميل النفط على مستوى العالم لا بد أن تتأثر الأسواق المحلية به.

وأضاف أن الإمارات تشهد حالة من الاستقرار التام في ملف الطاقة، والعالم يشهد حالة من الانفتاح مع بداية 2021 والإحساس بضرورة تعويض فترة الانغلاق التي حدثت بسبب جائحة «كوفيد 19» وهذا الانفتاح أسهم في زيادة الطلب على النفط وزيادة الأسعار العالمية خلال فترة معينة.

مشيراً إلى أن هناك العديد من العوامل تسهم في ارتفاع أو تراجع الأسعار على مستوى العالم منها قرارات الولايات المتحدة المتعلقة بالاعتماد على المخزون الاستراتيجي من النفط، بالإضافة إلى نسبة التضخم العالمية وكلها أسباب تحدد الأسعار العالمية وبالتالي تأثر السوق المحلي بزيادة الأسعار أو تراجعها.

6 تخفيضات في أسعار الوقود خلال العام

16 % تراجعاً في أسعار «الديزل» مقارنة مع ديسمبر 2023

23 % نزولاً في أسعار الوقود مقارنة بأسعار مايو الماضي

ديسمبر يشهد انخفاضاً قياسياً لأول مرة منذ أكتوبر 2021