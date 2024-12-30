عروض العام الجديد وتنزيلات الشتاء ترفع مبيعات التجزئة 100 %

تشهد المراكز التجارية والمولات ومحال البيع بالتجزئة ازدحاماً شديداً من المتسوقين للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبيرة التي طرحتها، بمناسبة احتفالات رأس السنة وعروض العام الجديد. وساهمت العروض والتنزيلات في زيادة المبيعات بنسبة تصل إلى 100 % مقارنة بالأيام العادية.

وفي دبي شهدت مراكز التسوّق توافد آلاف الزوار على مولات الإمارات، دبي فستيفال سيتي، ابن بطوطة، وافي، دبي مارينا مول، ودبي مول، وغيرها، كما توافد الآلاف على المطاعم والكافيات والأسواق الأخرى في المدينة.

وفي أبوظبي توافد المتسوقون على مدار الأيام الماضية على مولات الخالدية، والمارينا، وديرفيلدز، والوحدة، وياس، وأبوظبي مول، كما نجحت مراكز التسوق والمحلات الكبرى ومراكز الترفيه في مختلف إمارات الدولة في استقطاب الآلاف من المقيمين والسياح للاستمتاع بالعروض الترفيهية والتخفيضات. وأكد خبراء ومسؤولون لـ«البيان» أن عروض العام الجديد تزامنت مع عطلة المدارس وانطلاق تنزيلات الموسم الشتوي.

وأشاروا إلى أن المراكز التجارية والمولات ومحال البيع بالتجزئة تشهد إقبالاً كبيراً من المتسوقين لاستغلال العروض والتخفيضات. وأكد الخبراء أن الإمارات تشهد زيادة في أعداد السياح في مثل هذا الوقت من كل عام، وبالتالي زيادة عمليات التسوق والمبيعات بشكل كبير.

نشاط كبير

وأكد الدكتور سهيل البستكي الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد، أن مراكز التسوق والمولات تشهد نشاطاً كبيراً خلال هذه الفترة، تزامناً مع انتهاء العام واحتفالات رأس السنة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ترتفع مستويات الإنفاق بنسبة مميزة ومتفاوتة من متجر لآخر مقارنة بالأشهر الماضية، وذلك يعود إلى العروض الترويجية الكبيرة والخصومات الموسمية، التي تشمل منتجات متنوعة مثل الملابس، والإلكترونيات، ومستحضرات التجميل، والمستلزمات المنزلية، والتي تعد من أهم العوامل التي تجذب المتسوقين.

وأضاف أن عروض نهاية العام في كل متجر ومنفذ بيع تعزز من تجربة التسوق، وتساهم في رفع معدلات الإقبال بشكل ملحوظ على الشراء، لافتاً إلى أن هذه الفترة تعد من أهم المواسم التي تشهد نمواً في حركة البيع، حيث يحرص المتسوقون على الاستفادة من العروض المميزة، خصوصاً مع احتفالات العام الجديد، متوقعاً نمواً جيداً في حجم المبيعات، مشيراً إلى أن «تعاونية الاتحاد» خصصت حملات ترويجية لنهاية العام الجاري تصل نسبة الخصومات فيها إلى 60 %.

أجواء رائعة

وقالت أرشين ساجودين صاحبة متجر «white feather fashion» للملابس في الخالدية مول، تشهد الإمارات خلال الأيام الحالية أجواء رائعة، مشيرة إلى أن الاحتفالات بالعام الجديد وإطلاق العروض والخصومات ساهمت في إقبال كبير من المتسوقين بالتزامن مع عطلة المدارس.

وأضافت أن الإمارات تشتهر على مستوى المنطقة بتقديم أفضل عروض التسوق، حيث تشهد الدولة زيادة في أعداد السياح في مثل هذا الوقت من كل عام، وبالتالي زيادة عمليات التسوق والمبيعات بشكل كبير، مشيرة إلى وجود إقبال كبير على شراء الملابس والهدايا.

وأوضحت أن التخفيضات والعروض الكثيرة ساهمت في زيادة المبيعات، بالإضافة إلى عروض بداية فصل الشتاء، مع العطلة المدرسية كل هذا ساهم في إقبال كبير على المولات ومراكز السوق، حيث يترقب رواد المراكز التجارية العروض في مثل هذا الوقت من كل عام وتشمل الملابس والأغذية والمشروبات والهدايا، مشيرة إلى أن العروض والتنزيلات دفعت المستهلكين إلى زيادة عمليات الشراء، وتعزيز نمو الحركة التجارية. ووجود حالة انتعاش في الأسواق التجارية وخاصة في قطاعات الملابس.

مواسم خاصة

ويرى حمد العوضي الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي السابق، أن الأعياد والاحتفالات بالسنة الجديدة مواسم خاصة بالنسبة لقطاعات التجزئة في كل دول العالم، حيث تنتعش المبيعات بصورة كبيرة وتتضاعف عمليات التسوق. وأشار إلى أنه إلى جانب المواسم والأعياد المعروفة هناك مهرجانات يتم تنظيمها بطريقة محترفة وبرعت دولة الإمارات في تنظيم مهرجانات التسوق ويشهد العالم كله بذلك.

وقال العوضي: مما لا شك فيه أن الطقس الرائع الذي تتمتع به الإمارات في هذا الوقت من العام، يساهم في انتعاش المبيعات حيث يذهب المتسوقون إلى المحلات ومراكز البيع وإلى المطاعم و«الكافيهات» ويكثر الخروج للترفيه والتمتع بالأجواء الجميلة. وكل ذلك يساهم في انتعاش قطاع المطاعم والمواد الغذائية، وبالتالي زيادة مبيعات المواد المنظفة فهي حلقات مرتبطة.

وأضاف أن الإمارات تشهد في هذا الوقت من العام موسم الإجازات المدرسية ويتزامن مع احتفال كثير من الجاليات المقيمة في الإمارات بالعام الجديد والكريسماس وهي مناسبات سعيدة تتواكب مع العطلة وكلها تضاعف عمليات التسوق في مختلف القطاعات. وأكد العوضي أن الإمارات شهدت خلال السنوات الأخيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتأسيس شركات جديدة بصورة واضحة نتيجة خلق بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات.

الأجواء الجميلة

وأكد إبراهيم البحر الخبير الاقتصادي في قطاع تجارة التجزئة مدير مؤسسة البحر للاستشارات لـ«البيان»، أن عمليات التسوق تضاعفت والزيادة في نسبة المبيعات خلال الأيام الحالية تصل إلى 100% مقارنة بالمبيعات خلال الأيام العادية.

وأوضح أن الطقس والأجواء المناخية في الإمارات شتوية مشمسة وجميلة ومع هذه الأجواء الجميلة ينطلق المتسوقون إلى المراكز التجارية، بينما ينطلق المواطنون إلى البر وبالتالي ترتفع مبيعات معدات ولوازم التخييم ومعدات وإكسسوارات التخييم في الصحراء وأدوات الطهي الخاصة برحلات التخييم بالإضافة إلى المواد الغذائية شهدت زيادة كبيرة في المبيعات.

تجربة استثنائية

وأكد نبيل السكوتي المدير العام لديرفيلدز مول لـ«البيان» وجود عروض مميزة بمناسبة الأعياد ورأس السنة الجديدة. وقال: نقدم لزوارنا تجربة استثنائية مع الاحتفال بالعام الجديد بتنظيم مهرجان خلال عطلة المدارس بحديقة ديرفيلدز مول وحرصنا على تصميم برنامج متكامل من الفعاليات اليومية لإضفاء أجواء مميزة تناسب جميع أفراد العائلة، وشهد المهرجان إقبالاً واسعاً من زوار المول، ونسعى دائماً لتقديم أفضل التجارب لزوارنا، ولهذا قمنا بتصميم أنشطة تلائم الصغار والكبار.

وقال السكوتي: يستمتع الزوار بأجواء المهرجان أثناء تسوقهم من أشهر العلامات التجارية العالمية التي قدمت خصومات كبرى خلال هذه الفترة، مما عاد بالفائدة على المستأجرين بزيادة مبيعاتهم، ومنح المتسوقين فرصة للحصول على أفضل العروض.

وأشار إلى استمرار الخصومات والعروض والأجواء الاحتفالية خلال مهرجان عطلة المدارس حتى 31 ديسمبر 2024، احتفالاً بموسم الأعياد ورأس السنة الجديدة، وخلال هذه الفترة، تتحول حديقة المول إلى عالم شتوي خيالي مليء بالمغامرات والأنشطة الترفيهية الممتعة، إلى جانب تجارب الطعام العالمية والعروض المباشرة المميزة التي تناسب جميع أفراد العائلة، كما يتيح المهرجان لجميع الزوار فرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات اليومية والعروض الترفيهية المباشرة، سوق الشتاء، أنشطة الأطفال، أكشاك الطعام، قلعة القفز، سباق السيارات، مغامرة التسلق، والمزيد من التجارب الرائعة. وأكد أن تخفيضات الشتاء مستمرة حتى 31 يناير، حيث يمكن لزوار المول الاستمتاع بخصومات تصل إلى 90 % على مجموعة هائلة من العناصر في أقسام الموضة والتجميل والإلكترونيات.

علامات عالمية تطلق عروضها في «دبي للتسوق»

تعود المفاجآت اليومية من مهرجان دبي للتسوق مرة أخرى، لتقدم عروضاً ترويجية يومية من أشهر العلامات التجارية المفضلة، حيث ستكون أمام المتسوقين فرصة شراء منتجات من علامة تجارية أو بائع تجزئة في موقع محدد ضمن العرض الحصري، الذي يبدأ من الساعة 10 صباحاً، وذلك طوال فترة إقامة المهرجان. وتعد المفاجآت اليومية جزءاً من موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق، الذي يستمر حتى 2 فبراير 2025، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تتراوح بين 25 و75 %، والاستفادة من عروض ترويجية رائعة من أشهر العلامات التجارية المتخصصة في الأزياء والجمال على مستوى العالم.

وسوف يتم الكشف عن المفاجآت اليومية من مهرجان دبي للتسوق، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة يومياً، حيث تقدم علامة تجارية واحدة عرضاً استثنائياً في متجر واحد، ولمدة يوم فقط. وسيتم الكشف عن تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها على الموقع الإلكتروني لمهرجان دبي للتسوق.

وتقدم كارترز، العلامة التجارية الأمريكية الشهيرة والمتخصصة في ملابس الأطفال الصغار والرضّع والأمهات الحوامل، عرض «اشترِ قطعة واحصل على قطعتين مجاناً» على جميع المنتجات في سيتي سنتر ديرة، ويضمن هذا العرض الترويجي الحصري شراء أحدث صيحات الأزياء للأطفال.



