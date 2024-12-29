«بلومبرغ»: 8 % نمو أرباح بنوك الإمارات خلال عامين بدعم المشاريع الضخمة

سلط تقرير حديث نشرته وكالة «بلومبرغ إنتيلجنس» الضوء على مكانة البنوك في الإمارات بوصفها وجهة رائدة في التمويل، مدفوعة بنشاط مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية الضخمة، لا سيما في دبي.

وتوقع التقرير أن تحقق المصارف العاملة في الإمارات نمواً في الأرباح ما بين 7 و8% على مدار عامي 2024 و2025.

وأوضح أدموند كريستو، كبير محللي أبحاث القطاع المالي في «بلومبرغ إنتيلجنس» بمنطقة الخليج، أن إيرادات البنوك ستظل مدعومة بتوقعات استمرارية الطلب على الاقتراض على مدار السنوات المقبلة، لا سيما من بيئة الأعمال.

وأبان التقرير نمواً متوقعاً في إجمالي القروض الممنوحة من كبرى بنوك الإمارات بنحو 11% خلال العام الجاري، بينما يبلغ المعدل 9% على الأقل في العام المقبل.

وأظهر التقرير استناد توقعات نمو الإقراض مدفوعاً باستمرارية إطلاق المشاريع، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع قيد التنفيذ في الإمارات 358 مليار دولار على مدى خمس سنوات، بما يجعلها ضمن أنشط الوجهات إقليمياً في حركة الأعمال والمشاريع.

وتقود المشاريع الضخمة في البنية التحتية مثل قطار الاتحاد والمترو وبنية المياه، إلى جانب المشاريع العقارية الضخمة، لا سيما في دبي، نشاط المشاريع، بما يعزز في المقابل الطلب على الاقتراض، حيث من المتوقع أن يدفع الإنفاق على البناء نمو قروض الجملة ما بين 6 و8% سنوياً مدفوعة بذلك على مدار السنوات الخمس.

وتعد دبي واحدة من أهم أسواق العقارات على مستوى العالم، وخالفت هذا العام توقعات المحللين باعتدال وتيرة ارتفاع الأسعار والإيجارات، في ظل توقعات بتفوق الطلب على المساكن في دبي على المعروض، مدفوعاً بالنمو السكاني وجاذبية الإمارة للأثرياء من حول العالم.

وارتفع متوسط سعر المنازل في دبي 16% في الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، مقارنة مع 19% في 2023، بدعم من طلب كبار الأثرياء، بينما نمت الإيجارات 17% هذا العام دون تغيير عن العام الماضي، لتعكس ارتفاعات الأسعار، وتُبقي العوائد مستقرة بالسوق، وفق توقعات «بلومبرغ إنتيلجنس» السابقة.