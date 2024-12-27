102 مليار درهم واردات قطاع الأعمال غير النفطية عبر منافذ أبوظبي

بلغ حجم واردات قطاع الأعمال غير النفطية عبر منافذ أبوظبي 102 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 وفق بيانات حديثة لمركز الإحصاء في الإمارة، أوضحت بأن حجم الواردات شهدت زيادة قدرها ملياري درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2023.

وأظهرت سلسلة البيانات الزمنية بأن عام 2024 قد حقق أكبر وتيرة قياسية خلال السنوات الأربع من بعد عام 2020، حيث ارتفعت بنسبة 48 % عن الفترة ذاتها من عام 2021 والتي حققت فيها واردات قطاع الأعمال بحوالي 69.1 مليار درهم، بينما ارتفعت بنسبة 29 % عن قيمة واردات مسجلة بحوالي 79.1 مليار درهم تمت بنفس الفترة من عام 2022.

ووفق توزيع سلع الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقد كانت الماكينات ومعدات النقل الاحتياج الأول للقطاع متصدرة وارداته بحصة 44 % من إجمالي الواردات وبقيمة بلغت 44.8 مليار درهم وبأكبر وتيرة نمو في السلع الواردة بحوالي 6 % عن نفس قيمة وواردات بيئة الأعمال من تلك السلع البالغة 42.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2023.

تلتها السلع المصنعة المصنفة بقيمة 22 مليار درهم وبحصة 21.5 % من إجمالي واردات القطاع مرتفعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 9.5 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

فيما كانت المواد الكيماوية صاحبة ثالث أكبر حصة من واردات الأعمال بقيمة أكثر من 9.4 مليارات درهم ثم واردات الأغذية والحيوانات الحية بقيمة 7.8 مليارات درهم، بينما كانت قيمة واردات المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود 6.1 مليارات درهم، وبلغت الواردات من سلع الزيوت والدهون النباتية 3.2 مليارات درهم، فيما بلغت واردات المصنوعات المتنوعة قيمة 2.9 مليار درهم.

وتوزعت أكثر من 4 مليارات درهم بين واردات سلع الوقود المعدني والمنتجات الشبيهة والتبغ، إلى جانب السلع المتنوعة كما اختصت السلع والمعاملات المصنفة وفق تصنيف الجارة الخارجية حوالي 3.1 مليارات درهم منذ بداية 2024 وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.