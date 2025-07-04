18.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 18.2 مليار درهم، نتجت عن 5231 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4133 مبايعة، بقيمة 11.9 مليار درهم، و856 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.4 مليار درهم، كما تم تسجيل 242 معاملة هبة بقيمة 3.9 مليارات درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 492 مبايعة أراضٍ، و3429 مبايعة وحدات سكنية، و212 مبايعة مبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 189 رهناً لأراضٍ، و549 رهناً لوحدات سكنية، و131 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 6.7 مليارات درهم، نتجت عن 1594 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 5.2 مليارات درهم، نتجت عن 2539 صفقة.

وحلت منطقة الخليج التجاري في الصدارة، من حيث قيمة المبايعات، بـ 551 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني، بـ 529 مليون درهم، وثالثاً منطقة اليفرا 1 بـ 454 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بـ 442 مليون درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 391 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض مخصصة لنادٍ رياضي في منطقة هورايزون بقيمة 165 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية فاخرة على المخطط ضمن مشروع «بولغاري لايتهاوس» في منطقة «جزيرة جميرا باي»، بقيمة 146 مليون درهم، كذلك بيعت شقة سكنية أخرى على المخطط في منطقة زعبيل الثانية بقيمة 125 مليون درهم، ضمن مشروع «أكالا هوتيلز آند ريزيدينسيز»، إلى جانب بيع قطعة أرض سكنية في منطقة الممزر بقيمة 107 ملايين درهم.