6000 درهم للعشاء بدبي في رأس السنة

اشتعلت أسعار المطاعم والمقاهي المطلة على برج خليفة لتتراوح بين 3000 و6000 درهم للشخص الواحد، خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، وقد تزيد على ذلك بحسب حجم الطلب. وأظهر رصد «البيان» أن العديد من المطاعم المطلة على النافورة، ومنطقة الألعاب النارية في برج خليفة سجلت حجوزات كاملة العدد بنسبة 100 %.

وتختلف الأسعار من مطعم لآخر، ومن طاولة إلى أخرى داخل نفس المطعم، بحسب درجة إطلالتها على منطقة الاحتفالات، وقد يصل الفارق السعري داخل نفس المطعم بين مكان وآخر قد يبعد عنه مسافة تتراوح بين متر واحد إلى مترين فقط إلى أكثر من 3000 درهم لنفس قائمة الطاعم.

ولا يأتي ارتفاع الأسعار بسبب نوعية الطعام الذي تقدمه المطاعم، بل بسبب الإطلالة، التي توفرها هذه المطاعم على الاحتفال السنوي، الذي ينظم في برج خليفة، ويتضمن ألعاباً نارية وفعاليات ترفيهية.