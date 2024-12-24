ارتفاع أسعار عقارات دبي بنسبة 11%

أوضح مصرف الإمارات المركزي، في التقرير الاقتصادي للربع الثالث من العام الجاري، أن عقارات الإمارات قد حققت ارتفاعاً واضحاً في قيمتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وأظهرت بيانات ربعية حديثة صادرة عن «المركزي» تصدر دبي بشكل كبير حركة بيع العقارات، حيث سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 34.3% على أساس سنوي في معاملات البيع مع نمو ثابت في كل من معاملات العقارات الجاهزة وغير الجاهزة عبر جميع القطاعات، وخاصة في الفلل والوحدات، إلى جانب زيادة نشاط الرهن العقاري، ما يشير إلى ثقة المستثمرين والطلب المستدام.

ووفق توزيع نسب النمو أبان المصرف أن متوسط سعر البيع الإجمالي للعقارات في دبي نما بنسبة 11.1% على أساس سنوي، ما يعكس الطلب القوي وسوق العقارات المزدهرة، وشهدت الشقق زيادة بنسبة 10.1% مدفوعة بارتفاع بنسبة 8.1% في قطاع «الوحدات الجاهزة»، في حين شهدت «الشقق على الخريطة» انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.6% على أساس سنوي.

فيما تفوقت الفلل على الشقق، حيث ارتفعت الأسعار المتوسطة الإجمالية بنسبة 24.5% مدفوعة بدورها بنمو كبير في كل من قطاع الوحدات على الخريطة بنسبة 22.4%، وقطاع الوحدات الجاهزة بنسبة 23.2%.

وتوضح البيانات قوة سوق العقارات في دبي، مع نمو ثابت في كل من معاملات الوحدات الجاهزة والوحدات على الخريطة عبر جميع القطاعات، ما يشير إلى ثقة المستثمرين والطلب المستدام. ويسلط الارتفاع الحاد في قيم المبيعات، وخاصة في الفلل والوحدات، إلى جانب زيادة نشاط الرهن العقاري، الضوء على سوق مزدهرة مدعومة بأساسيات قوية.

بينما سجلت الفلل على الخريطة زيادة بنسبة 3.4% على أساس سنوي في متوسط أسعار البيع، في حين شهدت الفلل الجاهزة أعلى نمو في الأسعار في أبوظبي بنسبة 14.3%.

وبحسب التقرير، أظهر متوسط ​​سعر البيع لكل متر مربع عبر جميع أنواع العقارات في أبوظبي زيادة طفيفة بنسبة 0.3% على أساس سنوي. وشهدت الشقق أداءً أقوى مع زيادة الأسعار بنسبة 1.8% على أساس سنوي، مدفوعة في المقام الأول بشريحة ما قبل الإنشاء، التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 6.4% على أساس سنوي، في حين نمت الشقق الجاهزة بنسبة 0.6% على أساس سنوي.

على جانب آخر، أظهر سوق الإيجار في جميع أنحاء الإمارات نمواً ثابتاً، حيث شهدت دبي نمو 14.5% مدفوعة بنشاط إيجاري على الشقق السكنية التي ارتفعت إيجاراتها بمفردها بنسبة 14.2% على أساس سنوي استناداً إلى ارتفاع بنسبة 25% على أساس سنوي في الإيجارات الجديدة، وارتفاع 10.3% في الإيجارات المجددة، كما أظهرت الفلل أداءً قوياً مع زيادة عامة بنسبة 19.9%، وارتفعت إيجارات الفلل الجديدة بنسبة 20.4%، في حين نمت أسعار التجديد بنسبة 15.8%.

فيما ارتفعت الإيجارات الإجمالية في أبوظبي بنسبة 4.2% على أساس سنوي، مدفوعة بالشقق التي شهدت زيادة بنسبة 4.4%، خاصة في قطاع الإيجارات الجديدة بنسبة 6.5%، بينما أظهرت الفلل نمواً طفيفاً بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وإيجارات الفلل المتجددة بنسبة 1.3% على أساس سنوي مستوعبة انخفاض إيجارات الفلل الجديدة بنسبة 3.9% على أساس سنوي.