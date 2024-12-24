دبي.. 36 موقعاً للاحتفال بالسنة الجديدة 2025

أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية الشاملة لتأمين فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية بمدينة دبي، بمشاركة دوائر ومؤسسات حكومية متعددة من أجل المساهمة في إخراج الحدث العالمي في أبهى صوره .

وأعلنت اللجنة عن تحديد 36 موقعاً للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، وذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل خطة الإجراءات الخاصة بتأمين الاحتفالات بقدوم الـ 2025.

وأكد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، على تأمين كافة مواقع الفعاليات من خلال تواجد عناصر الشرطة وتخصيص غرف عمليات ودوريات مرور لتسيير حركة السير وتفادي الازدحامات.

من جانبه، تحدث اللواء خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ عن الأدوار الاستباقية والمسح الميداني لـ275 منشأة، بما في ذلك مواقع إطلاق الألعاب النارية والمنشآت المحيطة بها، بالإضافة إلى مسح 1077 موقعًا.

كما تم الإعلان عن تخصيص 36 موقعًا بإجمالي 44 فعالية، وتخصيص 33 موقعًا للخيم المخصصة للإبلاغ عن المعثورات والمفقودات وأي ملاحظات، بالإضافة إلى توفير أكثر من 20 ألف موقف للمركبات في منطقة الحفل، واستمرار خدمة مترو دبي من خلال 53 محطة وترام دبي بـ11 محطة على مدار الساعة، علاوة على 140 حافلة عامة تلبي احتياجات أفراد المجتمع في معظم المواقع على مستوى الإمارة.

أرقام :

8530 عنصراً من أفراد شرطة دبي سيؤمن احتفالات رأس السنة الجديدة 2025

1145 دورية أمنية

29 دراجة هوائية

33 زورق إنقاذ

224 سيارة إسعاف

622 طواقم إسعاف

1097 عنصرا من الدفاع المدني

29600 مركبة اجرة

110 حافلات نقل عام

2777 مفتشاً وموظفاً من بلدية دبي

1800 كادر طبي

10 مستشفيات

123 آلية دفاع مدني

12100 عنصر امن