مؤشر مديري المشتريات بالإمارات يصل 54.1 نقطة في أكتوبر

بلغ مؤشر مديري المشتريات بالإمارات 54.1 نقطة في أكتوبر الماضي وفق بيانات حديثة صادرة عم المصرف المركزي توضح استمرارية زخم القطاع غير النفطي وأنشطة الأعمال بالدولة في ظل استمرارية توقعات الطلب والمبيعات المستمرة وارتفاع ثقة المستثمرين بالتوقعات الاقتصادية المحلية ومؤشرات استدامة الأعمال .

وأوضحت البياناتبأن مؤشر مديري المشتريات في دبي بمفردها قد بلغ 53.2 نقطة بما يتماشى بشكل وثيق مع المؤشر العام لدولة الإمارات العربية المتحدة ويشير إلى استمرار النمو في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارة.

فيما وفق بيانات المصرف ارتفع عدد الموظفين الذين يشملهم نظام حماية الأجور بالدولة بنسبة 4% على أساس سنوي في سبتمبر 2024، بينما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% بما يتوقع مع تلك المؤشرات زيادة معدلات الاستهلاك المحلي وتعزيز توقعات الناتج المحلي الإجمالي.