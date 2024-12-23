المركزي: 4.5 % النمو المتوقع بالناتج المحلي للإمارات في 2025

عدل المصرف المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 4.5% خلال العام المقبل 2025 استنادا للتأثيرات الإيجابية لقرارات تمديد النفط .

فيما حافظ وفق التقرير الاقتصادي الربعي الذي أصدره اليوم الاثنين على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 عند 4% والمستندة لتوقعات النمو التي شهدتها كل من قطاعات السياحة، والنقل، والخدمات المالية والتأمينية، والبناء والعقارات، والاتصالات.

فيما تابع المركزي عبر التقرير بتوقع بلوغ النمو 5.5% في عام 2026 مدفوعا بالأداء القوي لكل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني مابين 2026 وحتى عام 2028.