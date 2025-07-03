«راكز» و«أبوظبي الإسلامي» يوقعان شراكة لتبسيط خدمات المستثمرين

وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مذكرة تفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة، بهدف تسهيل إجراءات فتح حسابات مصرفية للعملاء، ومثّل راكز في توقيع مذكرة التفاهم ياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي، فيما مثّل مصرف أبوظبي الإسلامي أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد.

وتستهدف الشراكة تمكين عملاء راكز من الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأعمال، التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي بمنتهى السهولة، ويشمل ذلك تشكيلة واسعة من حسابات الأعمال ذات المزايا الشاملة، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الحلول المصرفية الرقمية المصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة على حدة.